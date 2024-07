Terremoto politico a Mentone: arrestato il sindaco Yves Juhel

La Costa Azzurra politica trema. Dopo il terremoto che aveva sconvolto la Giunta monegasca, ora tocca a Mentone. Da stamattina, il primo cittadino Yves Juhel è in custodia cautelare.

Insieme con lui sono state arrestate altre persone, tra cui sua moglie. Secondo una fonte vicina al caso, anche l'Assessore alle finanze, alle politiche pubbliche e agli affari marittimi Mathieu Messina.

"Posso solo confermare che il sindaco è in custodia della polizia da questa mattina. Ma non ho ulteriori commenti da fare in questa fase", ha dichiarato al quotidiano Nice Matin l'avvocato del sindaco Juhel, Philippe Soussi.

I fermi sarebbero legati al caso Ports de Menton SPL. L'ex vicesindaco di Mentone è sospettato di aver speso circa 700.000 euro in spese dubbie.