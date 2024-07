A Monaco il secondo Ocean Space Forum

Il 2 luglio scorso, l'Ufficio del Governo del Principe per gli Affari Spaziali, in collaborazione con il Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) e la società di stampa francese Prométhée Earth Intelligence, ha organizzato il secondo Ocean Space Forum (OSF), dedicato alla presentazione delle tecnologie spaziali e dei dati di osservazione satellitare per la conservazione e la gestione sostenibile degli oceani.