Monaco, l'opera architettonica Régulus di Guillaume Aubry a Villa Paloma

S.A.R. la Principessa di Hannover ha appena inaugurato Régulus, una scultura architettonica nel giardino di Villa Paloma, alla presenza di Guillaume Aubry, il suo creatore.

In linea con la sua ricerca sull'esperienza collettiva dei tramonti, l'artista ha progettato questo padiglione eliotropico, che non è un caffè del museo, né un cocktail bar, né uno spazio pubblico come un'agorà, ma un po' tutto questo insieme.