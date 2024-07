L'AS Monaco prepara la nuova stagione di Ligue 1 e Champions League con il Trofeo Joan Gamper [VIDEO]

A una settimana dalla ripresa della stagione di Ligue 1, quando l’AS Saint-Étienne scenderà in campo nel weekend del 18 agosto, gli uomini di Adi Hütter si recheranno a Barcellona per il primo Trofeo Joan Gamper contro il Barça.

Un anticipo prima del ritorno in Champions League

In via del tutto eccezionale, quest’anno, la 59ª edizione di questo storico trofeo, che prende il nome dal fondatore del club catalano, si svolgerà allo stadio olimpico Lluís Companys lunedì 12 agosto, a causa dei lavori allo Spotify Camp Nou. È l’occasione per i biancorossi di misurarsi con uno degli avversari più prestigiosi d’Europa, visto che l’AS Monaco tornerà a giocare in Champions League in questa stagione.

Sarà anche l’occasione per Adi Hütter di ritrovare Hansi Flick, ora allenatore del Barcellona, che aveva conosciuto sulla panchina della Bundesliga. I due si sono incontrati l’ultima volta nella stagione 2020-2021. L’Eintracht Francoforte dell’allenatore austriaco batté il Bayern Monaco di Hansi Flick per 2-1.