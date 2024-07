A Roquebrune Cap Martin due serate C@p aux Jeux dove l'importante non è partecipare... ma giocare!

Immaginate una spianata dedicata ai giochi. Con una serie di animatori che vi aspettano per sfidarvi e creare un'atmosfera rilassata e competitiva. Questa è più o meno l'atmosfera che troverete nelle due serate (23 luglio e 9 agosto) in programma al Jean-Gioan. Si tratta di un evento gratuito per giocatori dai 7 ai 77 anni, dalle 19.00 alle 23.00. Il games bar è uno spazio aperto dove si può parlare, scoprire, incontrare e condividere.