Mentone, possibilità di affittare a lungo termine lo storico Hôtel d'Adhémar de Lantagnac

Il palazzo privato, situato al 24 di rue Saint Michel a Mentone, accanto alle Halles Municipales, fu costruito nel XVIII secolo per Jean-Balthazar de Daniel, intendente della guarnigione di Monaco. Quando sua figlia, Anne-Marie Rosé de Daniel, sposò Pierre Antoine Alexandre d'Adhémar de Lantagnac nel 1766, portò alla famiglia d'Adhémar de Lantagnac questo bellissimo edificio, oggi in parte classificato come "monumento storico".