“La pienezza del vuoto, arte del bambù in Giappone”, una mostra al Museo delle Arti Asiatiche di Nizza

Fino al 5 gennaio 2025, il Museo delle Arti Asiatiche di Nizza ospita la mostra “La pienezza del vuoto, Arte del bambù in Giappone”, un viaggio nell’arte contemporanea giapponese.

Una mostra che rende omaggio agli artigiani di ieri che sono diventati gli artisti di oggi



La mostra, dedicata all’arte dell’intrecciare il vimine giapponese, presenta una tradizione secolare.

Un’arte ancestrale che ha recentemente conosciuto una rinascita senza precedenti, contribuendo all'influenza dell'arte contemporanea giapponese.

“La plénitude du vide, Art du bambou au Japon” esplora il mondo del bambù, un insieme culturale in cui si uniscono la storia dell'arcipelago, la sua arte e il suo rapporto con la Cina.

Si possono, così, scoprire creazioni contemporanee prima di comprendere le radici di una tradizione secolare in una storia che ruota attorno a tre principali lignaggi di artisti.

A Osaka, Hayakawa Shōkosai (1815-1897) e Wada Waichisai imposero la loro creatività, affermandosi come i padri fondatori di una nuova arte, mentre nel Nord fu Iizuka Hōsai (1851-1916) a emergere.

Eredi di questa rivoluzione, i maestri cestai di oggi continuano a innovare, rendendo l'arte dei vimini in bambù contemporanea e dinamica.

La mostra offre un'opportunità unica per apprezzare non solo la bellezza e la complessità del vimine di bambù, ma anche per comprendere meglio l'importanza di quest'arte nel contesto culturale e storico del Giappone. Mette in risalto la capacità degli artigiani di innovare preservando tradizioni secolari, rivelando così la profondità e la diversità dell'arte giapponese.

Il Musée départemental des arts asiatiques si trova a Nizza sulla Promenade des Anglais 405.