Nizza, al via il Jazz Off, la manifestazione che “completa” il Nice Jazz Fest

Come ogni anno, a margine del Nice Jazz Fest, sarà possibile assistere, in forma gratuita, alla programmazione del jazz OFF.

Gli spettacoli sono proposti a Nizza ed in alcuni comuni della Métropole Nice Côte d’Azur.



Quest'anno, saranno 12 i comuni che accoglieranno gruppi di talento con spettacoli in programma fino al 25 agosto 2024.



Programma

Dal 17 al 23 agosto 2024: spettacolo le Pianoteur a cura della compagnia La Toupine

Sabato 17 Agosto ore 21 - Place de l'Église - Saint-Étienne-de-Tinée

Domenica 18 Agosto ore 14 e 16 - Place de la Madone - Châteauneuf-Villevieille

Domenica 18 Agosto ore 20 e 22 - Marché nocturne – Promenade des Flots Bleus - Saint-Laurent-du-Var

Lunedì 19 Agosto ore 18 -Place De Gaulle - Saint-Martin-Vésubie

Il 17 e 18 agosto: concerto a cura della R-Saj Band



Sabato 17 Agosto ore 18 – Clans

Domenica 18 Agosto dalle 20 alle 22 - Villefranche-sur-Mer

Sabato 17 agosto 2024 - Parc Chambrun: Concert Candlelight

Ore 20,30: Hommage à Louis Armstrong

Ore 22: Hommage à Nina Simone

Concerto di Steve Villa-Massone a Nizza

Giovedì 8 agosto ore 18: Place Masséna

Venerdì 9 agosto ore 18: Place Magenta

Lunedì 19 agosto ore 19: Place du Pin

Martedì 20 agosto ore 19: Place Rossetti

Mercoledì 21 agosto ore 19: Promenade des Anglais, sotto la pergola di fronte al Palais de la Méditerranée

Spettacolo la Dinamo

Lunedì 19 agosto ore 17 ore 20 Promenade du Paillon

Martedì 20 agosto à partire dalle 13,15 e 18,30 Promenade du Paillon

Mercoledì 21 agosto ore 13,15 e 18,30 Promenade du Paillon

Giovedì 22 agosto ore 13,15 e 19 Promenade du Paillon.

Concert Sopa Loca a Nizza

Martedì 20 agosto ore 12,30 Place du Pin, ore 16 place Saint-François e ore 18,30 Promenade des Anglais di fronte alla giostra;

Mercoledì 21 agosto ore 13,30 avenue Jean Médecin, ore 17 Place e rue Rossetti e ore 19,30 sulla rue Piétonne (Magenta);

Giovedì 22 agosto ore 12,45 Cours Jacques Chirac, ore 16,30 Masséna et la Piétonne, e ore 19,15 cours Jacques Chirac.

Concert le Piano Massage a Nizza

Martedì 20 agosto ore 15,45 - 17,15 e 19,15 - Place Masséna

Mercoledì 21 agosto ore 10 - 11 e 12 - Place Saint-Roch

Giovedì 22 agosto ore 11 - 12,15 e 13,30 - Marché Libération

Venerdì 23 agosto ore 15,45 – 17,15 e 18,45 _ Place Garibaldi.

Concert « Ceux qui marchent debout » a Nizza

Martedì 20 agosto ore 13,45 - Place Saint-François, ore 16,45 - Place du Pin e ore 18,30 sulla Piétonne e le Places Magenta et Grimaldi

Mercoledì 21 agosto ore 13,30 - Place du Pin, ore 16,30 sulla Piétonne e Jean Médecin e ore 18,30 sulla Promenade des Anglais di fronte alla giostra;

Giovedì 22 agosto ore 13 sulla Piétonne, ore 15,15 sulla Place Saint-François e 18,30 sulla place du Pin

Venerdì 23 agosto ore 13,15 sulla place du Palais de Justice, ore 17 sulla Place Masséna e ore 19 Cours Saleya.

Concerto Fanfare du Nice-Orleans Jazz Orchestra par Imago

Giovedì 22 agosto ore 14,15 in Place Masséna e Piétonne, ore 16,30 Place du Palais de Justice e ore 18 Promenade des Anglais di fronte alla giostra.

Venerdì 23 agosto ore 15,30 - Place Masséna e avenue Jean Médecin, ore 17 Place Saint-François e ore 19,15 Piétonne.

Concert par les Bruits de Cuisine

Venerdì 23 agosto ore 13 - Place Masséna e Piétonne, ore 14,30 Cours Saleya e ore 18,45 Place du Pin

Sabato 24 agosto ore 12 e ore 13: La Gaude (rue centrale, place des Victoires)

Sabato 24 agosto ore 19: Gilette (place Docteur René Morani)

Domenica 25 agosto ore 14: Utelle (Eglise Saint-Véran)

Domenica 25 agosto ore 20: Duranus (Salle des fêtes).