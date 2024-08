A Cortemilia è stata inaugurata la settantesima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola (Foto)

Rappresentanti degli Enti Locali, numerosi sindaci del territorio e cittadini, un programma vasto e adatto a tutti che si snoderà fino al 25 agosto, obiettivi ambiziosi, come quelli di "attrarre sempre più persone e diventare un punto di riferimento". Si è aperta ufficialmente oggi pomeriggio la settantesima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia.

A fare il padrone di casa il primo cittadino di Cortemilia, Roberto Bodrito: "La Fiera Nazionale della Nocciola è un'occasione imperdibile per valorizzare i nostri prodotti e il territorio. La varietà e la qualità dei servizi offerti, insieme a un ampio programma di eventi adatti a ogni età sono, ormai sempre più apprezzati".

Lo slogan di questa edizione è "70 anni di sapori autentici, atmosfera suggestiva e paesaggi incantevoli”. Come hanno spiegato gli organizzatori, l'obiettivo è "mettere al centro dell’attenzione oltre che la nocciola, regina dell’Alta Langa e apprezzata universalmente per il suo gusto raffinato, per la sua elevata qualità, il buon vivere dell’Alta Langa, una terra magica, affascinante e tutta da esplorare".

La fiera si è aperta con un passeggiata enogastronomica, ma il programma è vastissimo: https://www.fieranocciolacortemilia.it/

Ci saranno due momenti clou legati alla musica, con l'esibizione dei Santi Francesi il 20 agosto e Orietta Berti (il 23 agosto), ma non mancheranno degustazioni, eventi culturali, premiazioni, presentazioni e show cooking.