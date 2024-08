Ottanta anni fa Nizza veniva liberata

Ottanta anni fa, il 28 agosto 1944, Nizza veniva liberata dall’occupazione tedesca.

La città insorgeva quella mattina e, in città, numerosi posti di blocco vennero realizzati dai resistenti scesi dalle colline e dalle montagne circostanti. Fu l’effetto finale dello sbarco degli alleati sulle coste della Provenza e dell’azione dei patrioti francesi.

La cronaca della Liberazione di Nizza e di quanto accadde in città dal 24 al 28 agosto 1944 è riportata dal sito France Histoire Esperance .

Ne pubblichiamo integralmente il testo

I combattimenti per la liberazione della quarta città francese furono brevi e causarono relativamente poche vittime.



La FFI locale ha – in parte – beneficiato della ritirata tedesca ordinata da Kesselring verso i valichi di frontiera (Authion, Tende, Vésubie e Turini).



Da quando le autorità tedesche si sono insediate a Nizza, la città vive una situazione particolarmente difficile, caratterizzata da una grave penuria alimentare. E la Gestapo guidata localmente da Nagel Engelfried effettuò una feroce repressione contro la Resistenza.



Il 15 agosto, quando gli americani erano appena sbarcati nel Var, la Gestapo giustiziò una quindicina di detenuti nel carcere di Nizza.



Il 24 agosto, in seguito alle rapide liberazioni di Cannes, Antibes e Grasse, il FFI di Nizza (Front National, PCF, CGT e MLN) decide di entrare in azione, mentre i Maquisards del settore di Sospel cominciano a molestare occasionalmente le truppe tedesche in transito.



Sempre il 24 agosto, i movimenti di sinistra lanciano uno sciopero generale che colpisce le stazioni della TNL, la SNCF, i trasporti e l'edilizia (la CGT aveva organizzato il taglio delle comunicazioni telefoniche tedesche il 20).



Lo stesso giorno, un incrociatore pesante e cinque cacciatorpediniere navigarono nella Baie des Anges per bombardare Mont-Alban e la valle del Var.



Il 26 agosto, su iniziativa di Pierre Bloch, i principali dirigenti della FFI di Nizza che rispondono ai nomi in codice “Cousin”, “Ro”, “Léon”, “Albert Monestier”, “Dartois” e un ispettore di polizia si riuniscono per formare un “Comitato d’azione FFI”.



Il giorno successivo, Pierre Giovannini detto “Souny”, capo dipartimento della FFI, ha riunito diversi altri funzionari al Palais Stella, boulevard de Cessole. Lì troviamo “Armand” (Milizia Patriottica), “Jean Sans Peur” (FTP), “Ludovic” (MOI), “Thibaud” (CGT), “Georges” (PCF) e Pierre Durand.



Tutti sono d'accordo nel passare all'insurrezione armata senza attendere l'arrivo dei paracadutisti americani che avanzano dalla zona di Grasse, Vence e Gattières.



Poco dopo, viene distribuito e affisso in città un proclama che invita i nizzardi alla rivolta. Di fronte, i tedeschi controllano la città con l'Infanterie-Regiment 239 dell'Oberstleutnant Niedlich (148. Infanterie-Division), nonché unità amministrative e di amministrazione, tutte poste sotto la direzione del generale Nickelmann (Kommandantur).



Il 27 agosto, il 509° reggimento di fanteria paracadutisti e il 551° battaglione di fanteria paracadutisti della 1a task force speciale aviotrasportata di Robert T. Frederick avanzarono verso Nizza guidati dalla FFI locale e senza troppe difficoltà raggiunsero Levens, La Roquette, Paillon in contatto ormai con la periferia di Nizza.



Il 28 agosto, alle 6 del mattino, la FFI, i Groupes Francs e l'FTP – un centinaio di uomini in tutto – scatenarono l'insurrezione armata a Nizza, erigendo barriere di sacchi di sabbia a diversi incroci.



Altri gruppi si impadroniscono di luoghi strategici, il Lycée Pasteur, il Lycée de Garçons, la Gare de Provence, il municipio, la prefettura, l'ufficio postale di Thiers, il deposito TNL, la sede dell'Entreprises Michel, la stazione Saint-Roch e la caserma Filley.



Anche il quartier generale della Milizia francese e del PPF furono presi d'assalto senza troppe perdite. Immediatamente, le guardie di pace e diversi agenti di polizia si sono uniti alla FFI-FTP con le loro armi.



I polacchi incorporati nella 148ma ID uccisero addirittura il loro ufficiale per unirsi ai francesi con i quali spararono e insegnarono l'uso dei fucili agli inesperti FFI.



Sporadici combattimenti e attacchi di veicoli si verificano in un'area compresa tra Place Gambetta (oggi Place Charles de Gaulle), Boulevard J. Garnier, Boulevard de Cesole, Boulevard Gambetta, Gare de Provence e Avenue Pessicart. Nickelmann pone Nizza in stato d'assedio, ma questa misura non ha alcun effetto reale sul corso degli eventi.



I combattimenti durarono quasi tutta la giornata, con la Resistenza che ebbe maggiori difficoltà a rimuovere i piccoli bunker tedeschi situati in Boulevard Gambetta.



Ma l'Oberstleutnant Niedlich fu ucciso e immediatamente sostituito dall'Hauptmann Burckhardt, comandante della I/239, Reggimento di fanteria. Cannoni e mortai tedeschi posizionati sulla Colline du Gairaut, al castello (tenuti da uomini della Kriegsmarine) causarono diverse perdite tra le FFI, ma causarono relativamente pochi danni.



Nel pomeriggio, la Resistenza prese d'assalto Boulevard Gambetta, Avenue Saluzzo e Avenue de la Victoire, prima di cominciare ad investire la Vecchia Nizza, anche se restavano numerose altre posizioni da liberare.



Ma alla fine, il generale maggiore Otto Fretter-Pico (comandante della 148. ID) ordinò alle unità ancora presenti di lasciare Nizza. Gli elementi della Kriegsmarine furono i primi ad evacuare dopo aver fatto saltare in aria il porto. Intorno alle 19:00, le truppe del reggimento di fanteria 239 si riunirono al Kommandantur e iniziarono la ritirata a Villefranche-sur-Mer.



Anche il castello, Cimiez, Fabron e la collina di Gairaut vengono svuotati dei loro occupanti. Anche una manciata di combattenti della resistenza catturati furonogiustiziati all'ultimo momento. La sera del 28 agosto non c'era più un soldato tedesco a Nizza.



Nel frattempo, paracadutisti americani ed elementi motorizzati occuparono Levens e Saint-Laurent-du-Var. Entreranno a Nizza il giorno dopo, senza dover sparare un colpo e ricevendo l'acclamazione dei nizzardi.



Con la liberazione arriva il tempo meno glorioso della purificazione.



La liberazione di Nizza avrà conseguenze tragiche anche a Mentone. Infatti, per vendicare la perdita di Nizza, il Battaglione Fascista Italiano “Nizza” farà giustiziare diversi ostaggi.