Monaco Yacht Show, via al montaggio delle strutture: attenti ai divieti nella zona di Port Hercule

La prossima edizione del Monaco Yacht Show, Salone internazionale e rinomato nel settore dello Yachting, si svolgerà dal 25 al 28 settembre 2024.

Per ospitare questo evento imperdibile per il settore della nautica da diporto con le sue importanti ricadute economiche per il Principato, l'installazione degli impianti inizierà dal 31 agosto prossimo.

Il MYS è concentrato sulla zona di Port Hercule, i principali assi interessati dalle restrizioni legate all'installazione del Salone saranno Quai des Etats-Unis/Avenue J.F. Kennedy, Route de la Piscine e Quai Antoine I (dal 9 settembre 2024 per quest'ultimo), così come i vari moli del Porto.

Saranno necessari divieti di parcheggio, con talvolta interruzioni del traffico (anche per i pedoni) in qualche giorno. Tuttavia, in costante miglioramento ogni anno grazie a una concertazione tra i Servizi dello Stato e gli organizzatori, saranno messi in atto dispositivi per snellire il traffico nelle ore di punta.

Riduzioni puntuali delle restrizioni consentiranno così il trasferimento dei bambini scolarizzati nelle vicinanze e l'istituzione di schemi di circolazione provvisori faciliterà le consegne.

Lo stesso vale per Route de la Piscine. Qui il blocco del traffico si renderà necessario per due settimane per le esigenze logistiche di montaggio degli stand di esposizione e il mantenimento della sicurezza degli utenti su un'area che apparirà un «cantiere», a causa di queste operazioni.

Tuttavia, sarà mantenuta aperta in direzione Portier-Quai Antoine I nelle ore di punta del mattino durante tutto il periodo dei lavoro, ad eccezione della vigilia dell'apertura del Salone e i tre giorni successivi alla chiusura.

Un parcheggio per bici e moto sarà anche costruito a partire dalla data di occupazione di Quai Antoine I (9 settembre) in avenue de la Quarantaine.

Gli spazi saranno gradualmente riaperti al pubblico dal 29 settembre per un ritorno alla normalità a partire dal 10 ottobre 2024