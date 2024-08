La fiamma paralimpica ha fatto tappa ad Antibes: la fotogallery della giornata [FOTOGALLERY]

Domenica 25 agosto Antibes è stata l'unica città delle Alpi Marittime e una delle 12 in Francia ad accogliere la fiamma dei Giochi Paralimpici.

n tributo eccezionale, come sottolinea Tony Estanguet, presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024: “Da un lato, è una città magnifica, molto sportiva, ma anche legittima e impegnata a cambiare il modo in cui la gente guarda alla disabilità. Non abbiamo fatto un bando di gara come per la Fiaccolata Olimpica. Ci siamo affidati ai dipartimenti che ci hanno dato fiducia per la Fiaccolata Olimpica e al Comitato Paralimpico e Sportivo Francese per individuare le aree che hanno la fiamma paralimpica al loro interno, perché ci sono infrastrutture paralimpiche accessibili, questa preoccupazione di sviluppare gli sport paralimpici e Antibes ha tutte le carte in regola”.

Le 12 torce paralimpiche, tra cui quella di Antibes, convergeranno verso Place de la Concorde a Parigi, dove il 28 agosto si svolgerà la cerimonia di apertura.

All'avvenimento era presente anche il fotografo Ezio Cairoli che ci fa rivivere i momenti più belli della giornata