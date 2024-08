Monaco, il Grimaldi Forum si prepara ad ospitare la 13ª edizione del Salone del Libro

Il Salon International du Livre de Monaco, fedele alle sue origini, è più che mai un ambasciatore della scrittura in tutte le sue forme e per tutti. Con un programma eclettico ed effervescente, le conferenze e i dibattiti nei “caffè letterari” oscilleranno ogni ora come un battito cardiaco. Un invito contagioso all'emozione, con dibattiti intimi e microfoni pubblici alla mano.