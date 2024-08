Monaco, allo Spazio Lamartine riprendono i gruppi di discussione "Rendez-vous des aidants"

Ripresa dei gruppi di discussione «Rendez-vous des aidants» allo Spazio Lamartine giovedì 5 settembre 2024 alle ore 17.00.

Organizzati da 2 anni, gli «Incontri degli assistenti» hanno come obiettivo di informare, accompagnare e riunire gli assistenti familiari che sostengono e assistono regolarmente un familiare in perdita di autonomia, indebolito dalla malattia e/o in situazione di disabilità, residente a Monaco.