Monaco Yacht Show, circolazione limitata per le imbarcazioni nel Port Hercule

La prossima edizione del Monaco Yacht Show, Salone internazionale e rinomato nel mondo dello Yachting, si terrà dal 25 al 28 settembre 2024.

Per il buon svolgimento della Fiera sulla sua parte espositiva a fiumi, saranno messe in atto restrizioni di accesso al Porto Ercole per le imbarcazioni dal 25 settembre 2024 alle ore 0 al 28 settembre 2024 alle ore 18:30.