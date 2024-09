Caso sospetto di dengue, a Monaco-Ville due notti di disinfestazione

Come misura precauzionale, la Direzione dell'azione sanitaria ha incaricato l'Ente Interdépartementale de Démoustication (EID) Méditerranée di procedere a una campagna di dementiazione.

In occasione di questo intervento si chiede ai residenti di Monaco- Ville di evitare di camminare sulla Rocher tra le 2 e le 4 del mattino, e agli abitanti del Principato di non recarsi in quei luoghi durante queste ore.