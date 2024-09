Festa di San Vito, Maurizio Scandurra: “Omegna sempre più turistica, successo per la patronale 2024”

“Considero il Verbano-Cusio-Ossola uno degli angoli più belli d’Italia. La triade Orta-Mergozzo-Maggiore è una fra le sintesi lacustri più affascinanti del mondo, in grado di richiamare ogni anno centinaia di migliaia di turisti da ogni parte del pianeta. E proprio per questo merita di essere apprezzata da un pubblico sempre maggiore”.

Così Maurizio Scandurra, noto opinionista de ‘La Zanzara’ di ‘Radio 24’, il programma radiofonico di successo condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, nonché giornalista radiotelevisivo e saggista (ha scritto libri con Paolo Limiti (amatissimo conduttore tv), il famoso criminologo e psichiatra Alessandro Meluzzi, i cantanti Andrea Mingardi, Renzo Arbore, Ivana Spagna, Pietruccio dei Dik Dik, Valerio Liboni de I Nuovi Angeli, i volti noti della televisione Antonio Lubrano e Cino Tortorella (l’indimenticato Mago Zurlì) e moltissimi altri).

“Ho avuto modo di frequentare, visitare e conoscere più da vicino le meraviglie di questo territorio. Omegna, in particolare, ha catturato la mia attenzione. Una cittadina ricca di storia, arte, fascino, cultura, enogastronomia. Davvero incantevoli questi dieci giorni dedicati alla Festa Patronale di San Vito, evento che si celebra con immancabile puntualità e soluzione di continuità da oltre 120 anni. Ricorrenza che coinvolge e aggrega una comunità cittadina coesa: capace di creare un programma variegato in grado di soddisfare le esigenze e le richieste di una platea sempre più vasta e magnetica. Spettacolare lo show piromusicale sul lago, che quest’anno ha avuto il bis, con giochi di fuochi d’artificio in grado di richiamare di volta in volta appassionati da ovunque”.

Per poi concludere con un appello sincero: “L’invito è rivolto a quanti cercano aree idonee al soggiorno e agli investimenti turistici, perché vedano in Omegna una potenziale opportunità in crescita per dare sfogo alla propria creatività d’impresa, contribuendo all’incremento dell’occupazione e al rilancio crescente di un contesto davvero in grado di fare la differenza anche sul piano sociale e industriale, dato altresì il passato importante che anche in questo ambito la città ricopre. Un plauso e un grazie all’Amministrazione Comunale, alla Parrocchia, al Comitato Festeggiamenti di San Vito, agli albergatori e ristoratori del luogo per la passione sincera, la precisione organizzativa e l’entusiasmo contagioso che profondono a piene mani in ogni iniziativa”, chiosa fiducioso Maurizio Scandurra, anche collezionista di autobus storici e corriere d’epoca, oltre che di ventilatori e campane antiche, cui ha altresì dedicato ampie monografie diventate un must nel settore.