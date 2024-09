L'Oroscopo di Corinne dal 6 al 12 settembre

ARIETE: Marte sverso vi rende nervosetti ma, anziché sbottare, cercate di scendere a compromessi con chi vi attornia e approfittate del sestile di Giove per ricaricarvi fisicamente. Credete in un progetto ma tribolate a materializzarlo? Non titubate perché una spintarella la sorte ve la darà! L’essenziale è sapere ciò che volete da voi, dagli altri e dall’ indistinto futuro. In aggiuntiva una decisione andrà presa entro fine settimana: dopo sarebbe tardi… Incontri gaudenti e contatti con dottori.

TORO: Qualcheduno, reputato irreprensibile e decoroso, vi deluderà lasciandovi di baccala… Ma non prendetevela e guardate avanti perché, dietro l’angolino del bislacco destino, vi attendono delle innovazioni, delle ovazioni o una rivincita personale… Non da escludere problemi connessi all’acqua, conteggi da verificare, alterchi fomentati da malintesi, corrucci per un parente, soldini da recuperare e uno spettacolo o fiera a cui partecipare senza sbuffare. Domenica molto peculiare.

GEMELLI: Non sarete d’accordo su proposte che qualcuno seguiterà a proporre insistentemente reputando di essere capacissimi di decidere autonomamente senza pressioni. Poi, se passati attraverso il vaglio di incavolature e stonature, avrete un attimino di requie al di là di quei quattro sapientoni di turno sempre pronti a sputar sentenze. Nell’inquadrare un enigmatico personaggio contate sull’intuizione e sicuramente non sbaglierete. Una camminatina nel week end ritemprerà.

CANCRO: Una miriade di impegni caratterizzerà le prossime giornate lasciando esiguo spazio alla privacy e alla pace. Nel puntualizzare siate fermi ma diplomatici affinché nessuno si impermalisca specie se di mezzo subentrano soldi o attività e, se qualcuno in famiglia vuole fare acquisti di immane portata, rammentategli di essere prudente onde scagionare una bidonata. Una trasgressione mangereccia appagherà anche se dovreste moderarvi nel bere e nel mangiare. Domenica intensa.

LEONE: Vorreste avere le idee chiare su come indirizzare l’avvenire o sapere come una delicata questione andrà a finire ma, poiché l’impazienza non è concessa, non vi resta che sedervi sulla riva ed aspettare. Un guizzo di malinconia colpirà a tradimento e una bisticciata vi consentirà di capire la vera natura di un essere indecifrabile. Inclinazione spaccare vetri, rovesciare vasetti o combinar guai nel cucinar manicaretti. Nel week end un bel giretto non guasta! Adiacenze con enti sanitari.

VERGINE: Su di giri e giù di tono vi angustierete per un mucchio di cose andando in tilt facilmente poi, improvvisamente, si accenderà la lampadina e riprenderete verve grazie anche all’intervento di un soggetto positivo e carismatico. Guardatevi solo dagli impiccioni e da chiunque le spari troppo grosse. Ottime chance per chi anela variare lo status quo o vincere una causa personale. Fattibili degli sborsi inusitati ma anche delle sorpresone per chi festeggia il compleanno.

BILANCIA: Con Marte, dal 5 settembre sbilenco, vi toccherà sopportare gli spleen altrui, adempiere a ingenti responsabilità, accettare un compromesso, far da pacieri tra due litiganti, affrontare contesti imbarazzanti e aspettare la maturazione di un evento. In amore siate equanimi, non polemizzate per quisquilie ed in ambito amichevole ricontattate chi non sentite dalle calende greche …Fastidi relativi a fatturazioni, bollette o riscossioni. Domenica festaiola o tavolata a cui aderire.

SCORPIONE: In più occasioni non riuscirete a comprendere il confine tra sincerità, finzione e stupidità. D’altronde nel trattare con certe persone è impossibile non navigare in oceani di esitazione e sapere quale sia l’esatta direzione. Ascoltate l’istinto e tanti nodi si scioglieranno a costo di piantar su uno zibaldone con gentaglia immeritevole di considerazione … Grazie al trigono di Marte, a partire dal 5 settembre tante cose miglioreranno diminuendo l’affanno.

SAGITTARIO: Nessun tunnel è così lungo dall’impedire di vedere la luce: per codesto motivo dovreste far leva sulle celate risorse al fine di sconfiggere l’apatia o quel vago senso di smarrimento che sporadicamente assale… In fin dei conti siete attorniati da gente che vi vuole bene e che anelerebbe vedere sull’accigliato viso un minimo di sorriso. Nei prossimi dì sarete abbastanza impegnati e ciò contribuirà a cacciare i brutti pensieri. Da controllare stomaco e pressione!

CAPRICORNO: Non arrendetevi dinanzi ad un minuto ostacolo in quanto riuscirete a superarlo malgrado la settimana appaia abbastanza impegnativa e densa di accadimenti. Vi arrabbierete causa un sistema malfunzionante o con una persona pretenziosa anche se, in compenso, vi caverete un pallino e una bella soddisfazione. Non da escludere, per taluni, delle gatte da pelare riguardo quattrini o una questione personale. Se andate a fiere o sagre state attenti ai furti. Sabato movimentato.

ACQUARIO: Le idee saranno annebbiate quasi non riusciste a trovare riscontro a insoluti interrogativi o qualcuno vi stesse talmente sull’anima dall’ambire mandarlo a ragliare in un altro fienile ma, non potendolo fare, vi mordicchierete la lingua, cercando altrove rispetto e dignità … Attenti però a non scaricare tensioni e malumori sul partner con rischio di alterarne l’intesa e, in una precisa contingenza, fate valere, con calma, le vostre ragioni. Donna da aiutare e week end speciale.

PESCI: Tratterete con dei brocchi così brocchi dal reputare che il seme del buon senso si sia estinto e pur tentando di spiegarvi non caverete un ragno dal buco … Dal canto suo, Marte, dal 5 settembre in trigono al Sole, attizzerà focherelli di buon auspicio, agevolando imprese e progettazioni malgrado subentrino corrucci per un amico o familiare. Per favorire il benessere siate parchi nel mangiare e non incavolatevi! Domenica appagante o ritrovo ruspante.

Con l’augurio che le stelle illuminino la strada di chiunque stia cercando sé stesso…