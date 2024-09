Gino Bertone ha documentato con una serie di fotografie il temporale e il “dopo temporale” con il mare tinto di ocra.

Sono immagini di alta qualità che meritano di essere “gustate” non solo per la loro bellezza, ma anche perché indicano gli effetti dei cambiamenti climatici con i repentini cambiamenti ai quali non è facile abituarsi.

Le fotografie sono state scattate a Villeneuve Loubet, alcune delle quali dalla finestra di un appartamento del Residence Acqua Marina