San Gillio (TO): in arrivo la seconda edizione del Vata Festival!

Il 21 e 22 settembre, il Vata Festival celebra la sua seconda edizione. Tutto il paese di San Gillio (TO) si caricherà di energia positiva, trasformandosi in un borgo olistico. Quest’anno, tutto il centro, l’area mercatale, il palazzo del comune e la cappella sconsacrata di San Rocco saranno a nostra disposizione per far vivere due giornate fantastiche a tutti i visitatori.

Sabato 21 settembre, dalle 10:00 in avanti, gli stand di operatori olistici e artigiani si uniranno nello spazio del mercato coperto.

Qui si potranno ammirare prodotti artigianali esclusivi, spesso pezzi unici, e si potrà essere coccolati dagli operatori olistici presenti, che vi dedicheranno tempo per condividere il loro sapere.

Sempre dalle ore 10:00 inizieranno i laboratori sia presso le sale dell’ex palazzo comunale di via Roma 6, sia presso l’ex cappella di San Rocco in via Alpignano.

Segui il link e guarda tutti i laboratori, scegli quelli che ti ispirano di più e poi per iscriverti telefona al 3391410085.

Link ai laboratori, clicca qui

Domenica 22 settembre 2024, dalle ore 10:00, tutto il centro storico si immergerà nella magia, diventando un centro olistico con tanti stand di pratiche olistiche, anche dedicate ai nostri amici a quattro zampe, oltre a stand di artigianato e servizi.

Qui il link per vedere tutti gli operatori presenti al Vata Festival: clicca su questo link

Inoltre, proseguiranno i laboratori e workshop sia negli stand degli operatori, attivi dalle ore 10:00, sia presso le sale dell’ex palazzo comunale di via Roma 6, sia presso l’ex cappella di San Rocco in via Alpignano.

Segui il link e guarda tutti i laboratori , scegli quelli che ti ispirano di più e poi per iscriverti telefona al 3391410085. Link ai laboratori, clicca qui

Il Vata Festival si concluderà domenica 22 settembre alle ore 19:00, ma garantiamo a tutti i partecipanti che torneranno alla loro quotidianità con più sicurezza, autostima e consapevolezza, che li aiuterà ad affrontare diversamente la propria vita e, chissà, a intraprendere un percorso di guarigione dell’anima.





Questo festival è un’opportunità unica per immergerti in un mondo di esperienze olistiche, connessioni profonde e crescita personale. Non perdere l’occasione di immergerti in questo affascinante viaggio di condivisione e bellezza.