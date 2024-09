Autunno, il Principato scalda i motori con la Foire Attractions sul porto di Monaco

Come ogni anno, diverse decine di stand (78 in totale) saranno riunite per la più grande felicità di tutti! Stand di giochi, attività ricreative, giostre, autoscontri, bancarelle alimentari. Tutto è stato pensato dal Servizio Animazione della città, responsabile dell'evento.

I più giovani troveranno le loro attrazioni preferite (Palais du rire, il maneggio «CARS», Astrojet...) mentre gli amanti dell'adrenalina potranno avventurarsi sulle giostre a forti emozioni (Aviator, Bateau Pirate...) e Atmosfear, che farà il suo grande ritorno quest'anno. Ma chi dice fiera dice golosità! Waffle, brioches ungheresi, crêpes ma anche socca, hot-dogs (...), come sempre ce n'è per tutti i gusti.