Lo Studio Odontoiatrico Puzzilli cresce del 40% e apre un nuovo centro a Milano

Lo Studio Odontoiatrico Puzzilli – guidato dal 2002 dal Dottor Emanuele Puzzilli, affermato professionista nel campo dell’odontoiatria ed esperto di estetica del sorriso – continua a registrare risultati positivi e ad ampliare il proprio raggio d’azione.

La società, che oggi dispone degli studi White Identity di Ostia e Milano e della clinica White Rome nella Capitale, prevede infatti di chiudere il 2024 con un fatturato di 7 milioni di euro, in crescita del 40% rispetto ai 5 milioni del 2023. L’obiettivo per l’anno prossimo è ancora più ambizioso: raggiungere il tetto dei 10 milioni di euro, mettendo a segno un incremento di quasi il 43%.

Una progressione che sarà possibile grazie al nuovo progetto del vulcanico Dottor Puzzilli: l’apertura di un nuovo studio a Milano, uno spazio di 200 mq nel cuore di City Life, la cui inaugurazione è prevista all’inizio del prossimo anno.

“Il nuovo centro non solo rappresenterà per noi un’importante espansione dal punto di vista geografico e la possibilità di far crescere il nostro modello di eccellenza clinica in una città tanto competitiva quanto stimolante come Milano, ma ci darà anche l'opportunità di investire in nuove tecnologie che saranno poi implementate anche nelle sedi di Roma”, spiega il Dottor Puzzilli.

Punto di forza degli studi del Dottor Puzzilli, infatti, è l’utilizzo delle tecnologie più innovative in fatto di salute e bellezza del sorriso: dalle metodologie di pre-visualizzazione, all’avatar che viene creato per ogni paziente e che consente di implementare trattamenti totalmente personalizzati e di avere un’anticipazione del risultato finale.

Uno dei trattamenti di punta dello Studio Odontoiatrico Puzzilli sono le faccette dentali, scelte ogni anno da circa 1.200 pazienti per i loro risultati esteticamente impeccabili e per la qualità unica in Italia.

Questo livello di eccellenza clinica richiede un team altamente qualificato: lo Studio Puzzilli impiega circa 120 tra medici specialisti e dipendenti, che lavorano in sinergia per garantire un'esperienza di altissimo livello ai circa 15.000 pazienti che ogni anno decidono di affidare il proprio sorriso all’expertise e alla competenza di Emanuele Puzzilli e del suo staff, la cui formazione è uno dei pillar della società.

https://www.studiodontoiatricopuzzilli.it/