Nizza, “Breve storia della biodiversità: quando c’entrano i Lego”, mostra al Museo di Storia Naturale

Il Muséum d’Histoire Naturelle di Nizza ospita, fino al 10 novembre 2024, una mostra al tempo stesso scientifica e divertente sulla biodiversità dal titolo: “Una breve storia della biodiversità – Quando Lego® si mette in gioco”, in collaborazione con “Histobriques”.



La mostra si propone di sensibilizzare il pubblico, con umorismo, sulle problematiche ambientali legate alla biodiversità.

Guidate da un intrepido “bulldog su skateboard”, i mattoncini Lego® compaiono inaspettatamente nella mostra permanente.

Sorprendenti costruzioni in mattoni interagiranno con le collezioni del Museo.

Si riuscirà a scovare la mascotte della band, il bulldog sullo skateboard, che si nasconde tra una ventina di scene? Una divertente visita con molte sorprese in serbo.



Villaggio dei funghi, battaglia dei fiori, angolo delle curiosità: sarà possibile fare luce sui temi della biodiversità già presenti nel museo come l'endemismo, le varie minacce, la domesticazione, lo studio e l'evoluzione della biodiversità, nonché la pianificazione dell'uso del territorio e la pastorizia.



Una mostra fotografica e i Lego® completeranno la scenografia.



Il Museo di Storia Naturale



Nato dalle collezioni di due naturalisti nizzardi del XIX° secolo, arricchite nel corso degli anni, il Museo di Storia Naturale di Nizza è oggi ricco di più di 1 milione di esemplari che coprono 3 aree di storia naturale (botanica, zoologia e geologia).

Il suo scopo è quello di sviluppare l'attività di studio e valorizzazione del proprio patrimonio e di promuovere tali tesori sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza della tutela dell'ambiente. “Conservare, arricchire, valorizzare” è il suo motto!



Il Muséum d’Histoire Naturelle si trova a Nizza in Boulevard Risso numero 60.