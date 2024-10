Tempo di vaccinazioni: in Francia “funziona” così

Martedì 15 ottobre 2024 inizia la campagna vaccinale contro l’influenza stagionale e contro il Covid-19.



Le campagne vengono svolte congiuntamente, come nel 2023, per meglio prevenire e tutelare le persone a rischio di forme gravi: è possibile effettuare contemporaneamente entrambe le vaccinazioni.



Il Ministère de la Santé ha dettagliato le modalità della campagna di vaccinazione 2024-2025 contro l'influenza stagionale abbinata alla vaccinazione contro il Covid-19 per le popolazioni target a rischio.

La campagna Inizia martedì 15 ottobre 2024 nella Francia continentale, Guadalupa, Martinica e Guyana ed è stata avviata il 10 settembre 2024 a Mayotte.





Chi è interessato dalla vaccinazione antinfluenzale?

Le persone destinatarie della campagna di vaccinazione antinfluenzale sono:

persone di 65 anni e più;

persone sotto i 65 anni affette da alcune malattie croniche (compresi i bambini dai 6 mesi in su);

donne incinte;

persone che soffrono di obesità;

le persone alloggiate in un istituto di cura o in un istituto di accoglienza medico-sociale, qualunque sia la loro età.

Per la vaccinazione contro il Covid-19 a questo elenco vengono aggiunti i pazienti affetti da demenza o sindrome di Down.



La vaccinazione contro le due malattie è raccomandata anche alle persone vicine ai soggetti vulnerabili, nonché agli operatori del settore medico e sociale.



Il vaccino è coperto al 100% per le popolazioni a rischio: alle persone interessate vengono inviate lettere con un buono per la vaccinazione antinfluenzale che consente la consegna gratuita del vaccino.



È consigliabile effettuare la vaccinazione prima della circolazione attiva dei virus influenzali. Dopo la vaccinazione, l’organismo ha bisogno di 2 settimane per formare gli anticorpi necessari.



Da notare

Secondo le raccomandazioni dell’Alta Autorità della Sanità (HAS), la vaccinazione contro il Covid-19 è raccomandata ogni anno in autunno alle persone a rischio di malattie gravi, sul modello della campagna di vaccinazione antinfluenzale. La vaccinazione contro il Covid-19 è gratuita per tutti.

Il limite temporale da rispettare dopo l’ultima iniezione di vaccino o l’ultima infezione da Covid-19 è di almeno 6 mesi, indipendentemente dalla situazione della persona.

Questo periodo è ridotto a 3 mesi per le persone immunocompromesse e per le persone di età pari o superiore a 80 anni.



I vaccini contro l’influenza e il Covid-19 possono essere somministrati da un medico, un infermiere, un farmacista o un’ostetrica.