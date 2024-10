Castelnuovo Don Bosco: domenica 13 ottobre arriva “BENEFICA ON THE ROAD”, la Piazza in movimento!

Dopo i successi estivi PIAZZA BENEFICA ON THE ROAD torna e riparte da Castelnuovo Don Bosco, dalle 08:30 alle 19:00, dove gli storici stocchisti e ambulanti di Piazza Benefica porteranno le migliori marche e firme di abbigliamento, calzature e accessori Made in Italy con oltre 50 espositori per accontentare tutti i gusti e le esigenze di stile e di moda dei visitatori.

Ti aspettiamo con 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗥𝗼𝗮𝗱, la Piazza in movimento!

Domenica 13 ottobre nel centro storico di Castelnuovo Don Bosco (AT)

Dove poter parcheggiare? Potrai trovare posto in Piazza Italia, Piazzale Goria e, per l’occasione, un’apposita area verde sarà adibita a parcheggio non custodito

Per info e contatti:

chiama Giorgio al 3922272637.

L'Associazione BENEFICA ON THE ROAD (ne parliamo in questo articolo: Giorgio Sanfilippo (Benefica on the road): "Portiamo in giro per il Piemonte il fascino del mercato più chic di Torino" ) nasce dall'impegno e dalla passione di un gruppo di lavoro già in precedenza impegnato nella gestione del di Mercato Piazza Benefica, che ha portato ai vertici del gradimento cittadino e regionale il mercato Giardino Luigi Martini, più comunemente noto come mercato di Piazza Benefica, con iniziative volte ad esaltare il Made In Italy e la qualità dei prodotti offerti al grande pubblico.

L’attuale direttivo è composto da: Carola Ferrero, Silvia Tocchini, Roberto Cifaldi, Giorgio Sanfiippo, Giorgio Signore, Domenico Restuccia, Giancarlo Polese, Valentina Corbella, Giovanni Bertone.