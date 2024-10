Cosa regalare a una neo mamma

Quando una persona cara diventa mamma, è spesso difficile trovare il regalo giusto da farle. Si teme, infatti, di fare doni non effettivamente utili. Nelle prossime righe, abbiamo raccolto alcune idee che potrebbero rivelarsi valide.

Consulto con un’ostetrica

Le ostetriche non lavorano solo con le donne che devono essere accompagnate alla nascita. Il loro ruolo continua anche nel puerperio e anche dopo, con percorsi come il miglioramento del tono del pavimento pelvico.

Questo meraviglioso e complesso insieme di muscoli e altre strutture, che chiude, nella parte bassa, il bacino umano, è fondamentale nel giorno della nascita e risponde a tutto quello che accade nella parte alta del corpo.

Può, per esempio, perdere tono con l’aumento di peso tipico della gravidanza. Per evitare di avere a che fare con problematiche come il prolasso urogenitale, che colpisce anche la vescica, si può fare riferimento a percorsi di riabilitazione che possono durare anche diversi mesi.

Consulti online con il pediatra

Nei primi anni del bambino, il pediatra è un punto di riferimento prezioso per i genitori. Al giorno d’oggi, sempre più specialisti lavorano anche attraverso consulenze online accessibili tramite piattaforme dedicate (Elty.it è una delle più famose, nonché un portale caratterizzato dalla presenza di numerose altre soluzioni per la salute della famiglia e per il benessere aziendale).

Consulenza con un esperto di baby wearing

Il baby wearing è una pratica sempre più apprezzata. Originaria dei Paesi africani, ha benefici sia per il piccolo, che può continuare ad apprezzare il contatto stretto con il corpo materno, sia per il genitore, che può vivere all’insegna della comodità molti compiti quotidiani.

Quello delle fasce e dei marsupi è un mondo ricco di sfaccettature. Questo è il motivo per cui, prima di iniziare, è bene avere le idee chiare grazie alla consulenza di un esperto, fondamentale per scegliere il giusto marsupio e, per esempio, la fascia della rigidità adeguata.

Visita da un osteopata

L’osteopata è un altro professionista il cui lavoro può rivelarsi decisivo per la salute della mamma e del suo piccolo. Donare un consulto con un osteopata a una persona cara che ha appena avuto un bambino può rivelarsi una decisione preziosa nel caso in cui, per esempio, la mamma dovesse lamentare, cosa che spesso si fa nelle conversazioni in famiglia o tra amici, di provare dolore durante l’allattamento.

Nonostante quello che si dice in merito, non è assolutamente normale questa situazione.

Come risolverla? L’osteopata, attraverso un protocollo di valutazione dell’apertura della bocca, può individuare e risolvere, attraverso specifiche manipolazioni, eventuali quadri di contrattura frutto di fattori come la posizione nell’utero o il parto traumatico.

Molto spesso, questo professionista collabora con ostetriche, a loro volta in grado di dare consigli mirati sulle posizioni in allattamento, aiutando la mamma che lo desidera a tornare ad attaccare il suo bambino.

Delivery di cibo

Può sembrare un regalo banale, ma non lo è affatto: il delivery di cibo, per una donna appena diventata mamma, è una vera manna dal cielo.

Con un bambino nato da poco da accudire, il tempo per cucinare - e per preparare piatti salutari - è pochissimo.

Se sei quindi alla ricerca di un dono che sorprenda la famiglia di neo genitori, ordinare un piatto sano da recapitare a domicilio è un’ottima idea.

Per un regalo ancora più d’impatto, si può optare per una cena preparata da uno chef a domicilio.

Palestrina

La palestrina è un gioco versatilissimo. Può essere infatti usata fin dalle settimane iniziali di vita, stimolando i sensi del bambino e la sua coordinazione motoria.

Se si opta per una palestrina analogica, è possibile staccare i giochini sospesi e spostarli sulla culla o sul passeggino, in modo da proseguire la stimolazione sensoriale anche quando il piccolo non si trova sul tappeto gioco.