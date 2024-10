Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

1 Chemin pour 2 !

Dal 10 al 12 ottobre - Ore 20,30

Théâtre Le Tribunal – ;



Festival des Harpes CAMAC

Dal 11 al 13 ottobre – Ore 15

Conservatoire de musique et d'art



45e édition Courir pour une Fleur

Il 12 e 13 ottobre – Ore 9,30

Plage de la Salis



Stage de théâtre pour adulte

Sabato 12 ottobre – Ore 15

Théâtre Le Tribunal



Rose Fontonne

Sabato 12 ottobre – Ore 18

Place Jean Aude



Après moi le déluge

Dal 17 al 19 ottobre – Ore 20,30

Théâtre Le tribunal



Mostre ed esposizioni

Fino al 31 decembre - Dans les bois • Pauline Kalioujny - Médiathèque Albert Camus ;

Fino al 27 ottobre 2024 - Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad - Musée Picasso

Fino al 30 ottobre - Un monde en Arc en Ciel - Les CaseMates de la Création - Claire Tostain ;

Fino al 30 ottobre - Reflet Aquatique - Les CaseMates de la Création - Claire Tostain.



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Il 11, 15, 22, 31 ottobre ore 10,00

Visita guidata de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles – Il 18 ottobre – Ore 10;

Visita guidata Antibes Street Art : il 21, 25, 30, 31 ottobre ore 14 ;



Exposition de sculptures de Laurence Bessas Joyeux

Fino al 27 Ottobre 2024

Chapelle des Pénitents Blancs

7 rue Marius Ferrier



Bébé bouge

Fino al 20 Novembre 2024

Médiathèque



Show Chopin, Spettacolo

Venerdì 11 ottobre 2024 alle 20.

Spettacolo che combina comicità e musica classica di Chopin per un'esperienza indimenticabile.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Casino de Beaulieu

4 avenue Fernand Dunan



“Weekend in ascensore” di Jean-Christophe Barc, Teatro

Sabato 12 ottobre 2024 alle 17.

Crypte de l'Eglise

bd du Général Leclerc



Concours Parcours ta ville

Fino al 13 ottobre 2024

Mairie de Beausoleil

27 boulevard de la République



BREIL SUR ROYA

Fiera agricola

Domenica 13 ottobre da 10:00 a 18:00

Tour du Lac Espace



EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



Spectacle, NO(w) Beauty

Les Jeudis du Jazz

Giovedì 10 ottobre 2024 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Spectacle, Scène ouverte

Giovedì 10 ottobre 2024 ore 19C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



Animations, Terre en lumière

Venerdì 11 ottobre 2024 ore 16,30

Place Taras Hryhorovytch Chevtchenko

34 Boulevard de la République



Concert, Young Lords / R-Saj Band

Venerdì 11 ottobre 2024 ore 20,30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



Exposition du dauphin et de la carpe pédagogiques

Fino al lunedì 14 ottobre 2024

Du vendredi 4 octobre 2024

Campus Georges Méliès

214 avenue Francis Tonner



Exposition, Les avaloirs peints de Cannes

Fino a sabato 12 ottobre 2024

Horaire(s) :

Mar, Mer, Jeu et Sam : 10h - 18h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



Exposition - Les opérations de 1944 illustrées par des timbres et documents philatéliques

Fino a giovedì 17 ottobre 2024

Horaire(s) :

Jeudi : de 18h à 20h

Dimanche : de 9h30 à 12h30

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



EXPOSITION, BOTTLED SEA 2124

L'univers plastique de George Nuku

Fino a domenica 17 novembre 2024

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Cinéalma – Festival de Cinéma

Dall'11 al 21 Ottobre 2024

Organizzato dal comune di Carros e dall'associazione Cinéactions, il festival “Cinéalma, l'anima del Mediterraneo” presenta ogni anno una selezione di film provenienti da diversi paesi del bacino del Mediterraneo.

L'opportunità per il pubblico di scoprire lungometraggi di qualità in versione originale, tra tante novità e anteprime, e di vivere molteplici emozioni. Cinéalma offre inoltre agli spettatori l'opportunità di incontrare attori e registi e discutere con loro le loro impressioni e ricordi delle riprese. Infine, ricordiamo che Cinéalma vuole essere accessibile a tutti con le sue proiezioni a soli 2 euro.

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



2ème Festival de magie : « Drap fais-nous rêver… », Festival

Sabato 12 ottobre 2024 dalle 19:15 alle 23.

Espace Jean Ferrat

41, avenue Jean Moulin



Week-end Bien Eze

Da sabato 12 a domenica 13 ottobre 2024 dalle 9 alle 19.

La prima edizione di Bien’Eze, fiera gratuita dedicata al tema del benessere, si svolgerà nel fine settimana del 12 e 13 ottobre 2024 a Eze Village.

Durante questi due giorni, potrai beneficiare di attività arricchenti ed esperienze uniche.

Una panoramica del programma:

Sabato mattina e domenica mattina, nella meravigliosa cornice del Giardino Esotico, verranno organizzati corsi di yoga, pilates, meditazione e tai chi.

Sabato pomeriggio e domenica pomeriggio potrete assistere, presso la Salle des Fêtes, a conferenze su vari temi tenute da terapisti qualificati in varie discipline come psicologia, coaching, ipnosi, nutrizione, naturopatia, sofrologia, riflessologia e molte altre.

Una ventina di professionisti esperti saranno lieti di presentarvi le loro attività e di proporvi mini-trattamenti eccezionali durante questi due giorni, allo Chapiteau di Place Figuiera.

Sempre allo Chapiteau di Place Figuiera, il sabato dalle 14 alle 19 saranno previste attività per bambini (mini yoga, mandala, ecc.).

Sabato sera, alle 19:45, uno spettacolo di musicoterapia, condotto da un cantante professionista, vi entusiasmerà alla Salle des Fêtes.

Durante queste due giornate verrà trasmessa musica dal vivo.

L'evento è organizzato dal comune di Eze, in collaborazione con le associazioni SOURIRE, Yoga Bien Étre à Eze, Yoga Mini e Musical Mystery.

Èze



Exposition de Peinture - Giampietro Fontana au château-musée Lascaris

Fino al 27 ottobre 2024

Château-Musée Lascaris

16 Rue du Château 06500 Gorbio



Enduro delle Meraviglie La Brigue

Domenica 13 ottobre

La Brigue



Arts étoile - Esposizione

Fino al 18 Ottobre 2024

La mostra dell'associazione Arts Etoile quest'anno mette in risalto gli acquerelli realizzati di recente.

Dal 2020 l'associazione si è diversificata integrando nuove pratiche come la pittura acrilica o ad olio e anche varie tecniche relative all'acquerello, inclusi elementi come foglie e fiori secchi.

L'associazione propone laboratori pratici da metà settembre a fine giugno.

Centre culturel La Coupole

7396 route de Cagnes



Loto Night Fever

Venerdì 11 ottobre a 19:30

Salle Polyvalente

Place Neuve



Splendeurs et misères, Teatro

Sabato 12 ottobre 2024 alle 20:30.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

2e Salon du Livre

Sabato 12 ottobre 2024

Orari di apertura il sabato dalle 9 alle 17.

Jardin Public



I Colloqui di Mentone: i mondi di domani - Science Po

Giovedì 10 ottobre

Sciences Po Campus de Menton

11 place Saint Julien



Serata film

Venerdì 11 ottobre da 19:00 a 20:30

Conferenza

Proiezione cinematografica

Cinema

L'Odyssée Bibliothèque Municipale - Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Laboratorio di filosofia "Piccolo filosofo

Sabato 12 ottobre da 14:00 a 15:00

Culturale

Conferenza

L'Odyssée Bibliothèque Municipale - Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



I Colloqui di Mentone: I mondi di domani - Grande intervista

Sabato 12 ottobre

Conferenza

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Casinò Barriere Stagione artistica 2024 - 2025 - Bla Bla Drive

Sabato 12 ottobre

Casino Barrière Menton

2 bis avenue Félix Faure



Vide Grenier - Association MPNHA

Domenica 13 ottobre

Mercatino dell'usato

Stade Rondelli

Promenade de la mer



Conferenza pre-edizione sulla correzione di bozze

Mercoledì 16 ottobre da 15:00 a 19:00

Salle St Exupéry

8 rue de la République



A Casa dou Païgran - Mostra: Mentone nel tempo

Tradizione e folclore

Fino al 20 ottobre 2024

Maison des Arts et Traditions Populaires

5 rue Mattoni



Les Colombières - Visita guidata

Fino al 25 ottobre 2024

Domaine des Colombières - 312 route de super Garavan



Three Worlds exhibition

Esposizione

Fino al 31 ottobre 2024

St John's English Library 31 avenue Carnot



La Citronneraie ©

Visita guidata e/o commentata

Ogni giovedì dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024

La Citronneraie



Exposition "Le Château des illusions"

Fino al 18 novembre

Musée Jean Cocteau—le Bastion

Quai Napoléon III



Visite guidée de l'exposition "Le Château des illusions"

Fino al 18 novembre

Aperto il lunedì e il sabato

Musée Jean Cocteau—le Bastion Quai Napoléon III



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Music - "Jazz Nights"

Da giovedì 10 alle 19.30 a sabato 12 ottobre 2024

Hotel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone



Theatre - "Adieu les magnifiques"

Giovedì 10 ottobre 2024, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Betclic Élite Basketball - "AS Monaco - La Rochelle"

Sabato 12 ottobre 2024

Salle Gaston Médecin

Stade Louis II



OPMC - "Tribute to Shostakovic"

Domenica 13 ottobre 2024, alle 18h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Lecture - "The Egyptian Museums of Cairo"

Lunedì 14 ottobre 2024, alle 18.30

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Theatre - "Romanesque"

Martedì 15 ottobre 2024, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



OPMC - "The Fireman & Easy Street"

Mercoledì 16 ottobre 2024, alle 15h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Exhibition - "Miquel Barceló, Oceanographer"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Environment - "Monaco Zero Cigarette Butts"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Principato di Monaco



Spectacle - "Mamma Mia! The Musical"

Fino a a domenica 13 ottobre 2024

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Frankenstein, le cabaret des âmes perdues, Teatro

Da giovedì 10 a venerdì 11 ottobre 2024 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Un festival c’est trop court

Fino all'11 Ottobre 2024

Il Festival europeo del cortometraggio di Nizza "Un Festival C'est Trop Court!" è un evento dedicato ai giovani registi.

Lavorando per annunciare nuove tendenze, ogni anno riunisce per una settimana film e pubblico da tutta Europa, creando una fresca effervescenza culturale mai vista prima a Nizza.

Attraverso una serie di programmi competitivi, Un Festival C'est Trop Court! presenta opere uniche, innovative e diverse che dimostrano la creatività e l'originalità del cortometraggio.

La 24ª edizione del festival fa parte del programma di collaborazione lanciato dalla Città di Nizza, l'Anno del Mare, e rende omaggio a un Paese che rappresenta il mare come nessun altro: la Grecia.

Il Paese deve affrontare grandi sfide umane e ambientali: migrazioni, pesca eccessiva, inquinamento da plastica, innalzamento del livello del mare...

Per una settimana, Nizza offrirà i suoi schermi alla giovane generazione di registi greci per raccontare la storia contemporanea del loro Paese, nel cuore del Mediterraneo.

Divers lieux à Nice

10 rue Penchienatti



Coppélia, Opera

Da giovedì 10 a domenica 13 ottobre 2024 alle 20.

Martedì 15 ottobre 2024 alle 20.

Una piazza di paese accarezzata dal sole della Galizia, giovani in preda all'amore che ballano nella più affascinante spensieratezza e Coppélia, una bambola che un vecchio scienziato ha reso così realistica da suscitare gelosia.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Tire-toi de mon herbe, Bambi !, Teatro

Venerdì 11 ottobre 2024.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Thomas de Pourquery, Concerto

Venerdì 11 ottobre 2024 alle 20.

Per concludere in bellezza il festival “Un Festival c’est Trop Court”, Panda-Events e Heliotrope sono lieti di accogliere Thomas de Pourquery.

Cantante, cantautore e sassofonista, Thomas de Pourquery è noto per la sua sconfinata curiosità. Avendo collaborato con Metronomy e Oxmo Puccino, e noto per il suo album dedicato a Sun Ra con Supersonic, è vincitore di 2 Victoires de la Musique e del Premio Django Reinhardt.

Thomas torna sul palco con “Let The Monster Fall”, un album pop-psichedelico prodotto da Yodélice, ispirato a The Flaming Lips, Bowie, Prince, Nina Simone e Bon Iver. Al suo fianco, un nuovo gruppo atomico: Sylvain Daniel (basso), David Aknin (batteria), Étienne Jaumet (synth modulare e sax pazzesco), e Akemi Fujimori (tastiere e cori stratosferici).

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Anthony Kavanagh

Venerdì 11 ottobre 2024 alle 20.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



50 nuances d’enfer et de paradis, Teatro

Venerdì 11 ottobre 2024 alle 21.

Venerdì 18 ottobre 2024 alle 21.

Sabato 19 ottobre 2024 alle 19.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Tête-à-Tête avec… Molière – L’illustre inconnu, Teatro

Venerdì 11 ottobre 2024 alle 20:30.

Sabato 12 ottobre 2024 alle 17:30.

Domenica 13 ottobre 2024 alle 16.

Venerdì 15 novembre 2024 alle 20:30.

Sabato 16 novembre 2024 alle 17:30.

Domenica 17 novembre 2024 alle 16.

Venerdì 22 novembre 2024 alle 20:30.

Sabato 23 novembre 2024 alle 17:30.

Domenica 24 novembre 2024 alle 16.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



L’Invitation, Teatro

Da venerdì 11 a sabato 12 ottobre 2024 alle 21.

Café-Théâtre Le Bouff'Scène

2 rue Caissotti



The Rabeats – Tribute to the Beatles, Concerto

Sabato 12 ottobre 2024 alle 20:30.

Per decenni la musica dei Beatles ha avuto qualcosa di universale e senza tempo, che i Rabeats hanno portato avanti.

Questi quattro amici, incontrandosi dopo i rispettivi concerti, condividevano la loro passione per i Beatles per ore e ore, finché un giorno decisero di eseguire la musica dei ragazzi di Liverpool.

Ciò che caratterizza i Rabeats è sia la passione per la musica dei Beatles sia l'amicizia che li lega, che rende ogni loro concerto uno spettacolo in cui l'osmosi, il piacere e l'energia sono palpabili.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Réveillon à la morgue, Teatro

Dal 12 Ottobre 2024 a 04 Maggio 2025

- Sabato 12 ottobre - 21:00

- Domenica 20 ottobre - 16:30

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Arnaud Maillard “Marche, Joue, Deviens”

Sabato 12 ottobre 2024 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Le cid, Teatro

Domenica 13 ottobre 2024 alle 16:30.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Viens Avec Ton Smartphone / Coppélia, Opera

Martedì 15 ottobre 2024 alle 14:30.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Rhapsodie arménienne autour de Missak Manouchian

Mercoledì 16 ottobre 2024 alle 16.

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Venerdì 11 ottobre - 21:00

- Sabato 19 ottobre - 21:00

- Venerdì 25 ottobre - 21:00

- Domenica 3 novembre - 16:30

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Dom Juan - Teatro

Fino a venerdì 11 ottobre 2024.

Dopo Trissotin et les femmes savantes e Tartuffe [Théorème], presentati al TNN nel 2015 e nel 2022, Macha Makeïeff torna a Molière e affronta il più famoso dei seduttori, Dom Juan.

Considerati a lungo come oggetti di un fascino malsano, questi predatori si trovano ora ad essere denunciati. Mettendo in scena questo oscuro ma comico Dom Juan, Macha Makeïeff esamina il desiderio e la crudeltà del dominio attraverso gli occhi delle donne del passato e del presente.

Il mio Dom Juan sarà molto sadico. Dom Juan ha le sue Sganarelle come Sade aveva il suo Latour, un'immagine speculare delle sue buffonate sacrileghe. Elvire, invece, sarà potente, ambivalente e pericolosa. Metto in scena Dom Juan dopo Tartuffe perché le due opere sono così chiaramente collegate. Entrambe hanno un carisma tanto inquietante quanto efficace. L'uomo predatore rimane per me un mistero. Vedo in lui non solo l'impulso animale, un istinto sfrenato, ma senza dubbio un comportamento sociale oltre i limiti, un esercizio di onnipotenza. La letteratura ha sempre descritto, ritratto, denunciato o adulato queste figure virili. Oggi il predatore non affascina più.

Macha Makeïeff [intervista con Hervé Castanet]

Mercoledì 9 ottobre - ore 20.00

Giovedì 10 ottobre - ore 20.00

Venerdì 11 ottobre - ore 14.00 e 20.00

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



L’image_Satellite 2024, Esposizione

Fino al 12 Ottobre 2024

Le 109

89 Route de Turin



Desperate Housemen, Teatro

Fino al 27 Ottobre 2024

Orari di apertura il giovedì, venerdì, sabato e domenica .

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



7 Scènes de Ménage, Teatro

Fino al 27 Ottobre 2024

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Le Cimetière des éléphants - Teatro

Fino al al 3 Novembre 2024

Théâtre de la Traverse

2 rue François Guisol



EXPOSITION – PETITE HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ – QUAND LES LEGO® S’EN MÊLENT

Fino al 10 novembre 2024

Il Museo vi invita a una passeggiata naturalistica attraverso la pianura e la costa per scoprire i "tesori" di biodiversità di questa regione, famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi per metà marini e per metà alpini.

La mostra è concepita come una passeggiata naturalistica dalla costa alle Midlands, alla scoperta dell'incredibile biodiversità della nostra regione, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi. Un tesoro naturale ricco ma fragile. Sono esposti mammiferi (lupi, caprioli, cinghiali, camosci, ecc.), uccelli (rapaci, trampolieri, passeriformi, ecc.), rettili e insetti, ma anche piante e funghi, oltre a una vasta gamma di minerali, rocce vulcaniche, puddinghe, ecc.

Muséum d'Histoire Naturelle

60, boulevard Risso



Un animal de compagnie, Teatro

Fino al 7 Dicembre 2024

- Samedi 28 septembre - 18h

- Samedi 12 octobre - 18h

- Samedi 23 novembre - 18h

- Samedi 7 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14, Rue Trachel



Affaire de bobar, Spettacolo

Fino all'11 Dicembre 2024

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



L’Impasse Comedy Club, Teatro

Fino al 18 Dicembre 2024

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Ils s’aiment, Teatro

Fino al 28 Dicembre 2024

Représentations :

- Samedis 5 et 19 octobre - 18h

- Samedi 2, 16 et 30 novembre - 18h

- Samedis 14 et 25 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14 Rue Trachel



Exposition La plénitude du vide – Art du bambou au Japon

Fino al 5 Gennaio 2025

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Toi qui es psy, Teatro

Fino al 19 Gennaio 2025

Spettacoli:

- Venerdì 18 ottobre - 21:00

- Martedì 24 dicembre - 21:00

- Giovedì 26 dicembre - 20:30

- Domenica 19 gennaio - ore 11.00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Venerdì 11 ottobre - 21:00

- Sabato 19 ottobre - 21:00

- Venerdì 25 ottobre - 21:00

- Domenica 3 novembre - 16:30

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Foire du vilage

Giovedì 10 ottobre 2024.

Place du village

Place du Général Corniglion Molinier



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



Bébé bouge

Fino al 20 Novembre 2024

Médiathèque



Soirée Latina au Léo Léa

Venerdì 11 ottobre 2024 alle 19.

Soirée Latina animée par Liza de Cuba.

Restaurant Léo Léa - Assiette au Boeuf

Quai Virgile Allari



Biblio-braderie

Sabato 12 ottobre 2024 dalle 10 alle 17.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



Le concert comme en… 1904

Sabato 12 ottobre 2024 alle 20.

Eglise Saint Jean-Baptiste

18 avenue Jean Mermoz



EXPOSITION EN PLEIN AIR “CAP SUR L’ART !” D’ALFRED BASBOUS

FINO AL 13 OTTOBRE 2024

Dans le village



Exposition “Masters of Arts”

Fino al 13 Ottobre 2024

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



EXPOSITION EN PLEIN AIR “SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 120 ANS D’HISTOIRE”

FINO AL 17 NOVEMBRE 2024

Dans le village



Théâtre – Le deuxième mort de Laura Belle

Venerdì 11 ottobre 2024 dalle 20:30 alle 21:40.

Un mondo di thriller e teatro.

Un tuffo teatrale nel mondo della crime fiction. Con personaggi classici, un tenente di polizia, un giornalista e una femme fatale, tutti e tre coinvolti in una trama avvincente fino al finale.

Dialoghi cesellati e profondi che trasmettono emozioni e lezioni di vita... Il tutto sullo sfondo di luci scure e musica blues e jazz d'epoca.

America 1950. La testimonianza di Laura Belle potrebbe portare alla condanna di Marcus Braxton, un potente magnate della criminalità organizzata. Ma ferita da uno degli assassini di Braxton, ha perso la memoria... In una casa isolata, un tenente di polizia e un giornalista aiutano Laura a mettere insieme i suoi ricordi sparsi, mentre Braxton e il suo assassino si avvicinano... La notte finirà per sconvolgere le vite di tutti e tre, ma Laura Belle riuscirà a sfuggire al suo destino...?

Durata: 1 ora e 10 minuti

Compagnia: Compagnie du Nouveau Monde

Autore/Adattamento: Olivier Guilbert

Cast: Nathalie Comtat, Olivier Douau, Jean-David Stepler

Regia: Olivier Douau

Prezzi: Intero Intero 11€ - Ridotto 7€ - Si accetta Pass Culture

Informazioni: 04 92 12 40 66

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



Festival du polar 2024

Da sabato 12 a domenica 13 ottobre 2024 dalle 10 alle 18.

6a edizione.

Salle Louis Deboulle



Programmation musicale

Sabato 12 ottobre 2024 dalle 15 alle 16.

Médiathèque Départementale Annexe de Saint-Martin Vésubie

52, boulevard Lazare Raiberti



Spectacle d’humour musical “Amour ! Quand tu nous tiens…”

Domenica 13 ottobre 2024 dalle 15 alle 16:30.

Espace Jean Grinda

place de la Gare routière



Visita Golosa - Escapades Baroques

Domenica 13 ottobre a 15:00

Monastère franciscain de Saorge et Notre-Dame des Miracles Monastère de Saorge



Festa della scienza : oceano della conoscenza

Sabato 12 ottobre da 09:30 a 12:30

Place des Platanes



Concerto di chiusura, Natasha saint Pier e Vincent Niclo SOLD OUT

Venerdì 11 ottobre a 15:00

Tende



Laboratorio creativo: Creare personaggi

Sabato 12 ottobre da 13:30 a 15:30

Médiathèque départementale annexe de Tende

4 avenue Marius Baruccchi



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947

Sabato 31 agosto



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



EXPOSITION NO#AR

Fino al 24 Ottobre 2024

Chiuso lunedì e domenica.

Galerie Bleue

3 Dsc des Moulins



Octobre Rose – Exposition photos

Fino al 26 Ottobre 2024

Chiuso lunedì e domenica.

Galerie Bleue

3 descente des Moulins



Festa della scienza

Fino a domenica 13 ottobre 2024 dalle 10 alle 17.

Venite a passeggiare in un luogo magico che offre una vista mozzafiato sul mare, rafforzando la vostra cultura dell'oceano.

Dal 7 al 13 ottobre 2024, Villefranche-sur-Mer ospiterà l'evento "Sciences-sur-Mer: Oceano di conoscenze" alla Cittadella, dedicato all'oceano e alle scienze marine. Organizzato dall'Institut de la Mer di Villefranche, saranno proposti laboratori a scolari e studenti durante la settimana (7-11 ottobre), e nel fine settimana (12-13 ottobre), stand, workshop e passeggiate saranno aperti a tutti per scoprire l'oceano.

Citadelle de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



Les Pressées de Valdeblore d’Octobre, Degustazione

Da sabato 12 a domenica 13 ottobre dalle 9 alle 18.

La Bolline