L’associazione Dante Alighieri di Monaco celebra la 24ª Settimana della Lingua Italiana nel Mondo

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con l’Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover e con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Monaco, l’associazione Dante Alighieri Comitato di Monaco celebra la “XXIV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo” (L’italiano e il libro: il mondo fra le righe) organizzando due eventi.

Si comincia il 15 ottobre alle 18,30 al Theâtre des Variétés di Monaco con la presentazione del libro d’arte “Il Miliardo a 700 anni dalla morte di Marco Polo” (Grafiche Fioroni, Casette d’Ete) che trae ispirazione da “Il Milione” del celebre viaggiatore veneziano (Venezia 1254– 1324). Il volume, a cura di Paolo Sabbatini Rancidoro e Sandro Pazzi, sulla cui copertina appare una sezione della Grande Muraglia Cinese del pittore Monegasco Claude Gauthier, si aprirà con la prefazione di S.A.R. la Principessa di Hannover e dell’Ambasciatore d’Italia Manuela Ruosi.

Tra i testi il contributo del Senatore Francesco Verducci e quello della Presidente della Dante Alighieri Monaco Maria Betti “Parlando di viaggiatori ed esploratori, scienza & conoscenza, diffusione del sapere e scoperte di nuovi mondi e popoli - scrive quest’ultima - non posso non citare l’opera del Principe Alberto I di Monaco, del quale è ricorso il centenario della morte nel 2022. Malgrado i 500 anni di differenza fra Marco Polo e il Principe Albert I di Monaco vedo una grande affinità di valori e credo che entrambi abbiano contribuito in modo eclatante alla scoperta del mondo e soprattutto alla diffusione della conoscenza...”.

Il libro esplora dunque il nesso tra lingua, letteratura e arte “Ho deciso di affrontare ancora una volta un’impresa letteraria e artistica internazionale - scrive Paolo Sabbatini Rancidoro, ordinario di relazioni internazionali all’Università per la Pace delle Nazioni Unite; ambasciatore per le comunicazioni culturali italo cinesi del centro mondiale di sinologia di Pechino; direttore emerito degli Istituti Italiani di Cultura di Shanghai, il Cairo, Praga, Bruxelles - aiutato dall’amico Maestro Sandro Pazzi e da un gruppo di artisti italiani e stranieri: per celebrare i 700 anni dalla morte di Marco Polo rievocando il suo Libro delle meraviglie che, per l’inflazione, è diventato il Miliardo”.

I testi de “il Miliardo” oltre a quelli già citati, sono curati dall’imprenditore internazionale e appassionato cultore di Egitto, medio ed estremo oriente, oltreché saggista, Eugenio Benedetti Gaglio, da Enrica Bruni, Paolo Mazzoni, Angela Valenti Durazzo, Eugenio de Signoribus, Sandro Siggia. Le opere grafiche sono di Alfredo Bartolomeoli, Riccardo Buccella, Agostino Cartuccia, Mattia Caruso, Elisabetta Cosmo, Claude Gauthier, Andrea Gentili, Roberto Gianinetti, Andrea Guerra, Raffaele Iommi, Andrea Lanfranchi, Laura Martellini, Massimiliano Petrini, Sandro Pazzi, Paolo Sabbatini Rancidoro, Sandro Trotti.

Ingresso libero per i soci, biglietto di entrata di 15€ per i non soci Prenotarsi a : info.dantemc@gmail.com Tel +377 97 70 89 47 - Mercoledì 16 Ottobre 2024 Theâtre des Variétés “Parole e Musica: la lingua italiana nella musica internazionale”

Il 16 Ottobre, sempre in occasione della XXIV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo alle 18,30, nuovamente al Theâtre des Variétés del Principato (1 Bd Albert 1er) andrà in scena lo spettacolo ideato da Alberto Colman (produzione WSM Trade) con Alessio Colombini e Franco Fasano. Entrambi hanno conosciuto il successo negli anni '80 con il Festival di Sanremo.





Alessio Colombini, partecipa al Festivalbar del 1980 con la sua canzone “A proposito d’Amore” poi inserita nell’album “A Proposito di me” e successivamente, nel 1982, vince il concorso “Tre per Sanremo” con Tiziana Rivale e Giorgia Fiorio, all’interno della trasmissione televisiva Domenica in. Partecipa poi nel 1983 al Festival di Sanremo con “Scatole cinesi”; e dal ‘93 al ‘97 cura gli spazi musicali delle trasmissioni di Gianfranco Funari.

Franco Fasano, dopo il successo al Festival di Sanremo nel 1981 con “Un’isola alle Hawaii” scrive canzoni per se stesso ma è anche autore di indimenticabili brani fra cui: “Ti lascerò” (per Fausto Leali e Anna Oxa); “Io Amo” e “Mi manchi” (per Fausto Leali); “Regalami un sorriso” per Drupi; “Certe cose si fanno” (per Mina) e molti altri. Fasano, da anni, è anche autore di successo dello Zecchino d’Oro.

