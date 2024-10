Monaco, aperta la 24ª edizione delle "Assises de la cybersécurité"

Les Assises sono iniziate a Monaco con un'introduzione del Direttore, Maria Iacono, seguita da un discorso del Ministro di Stato, Didier Guillaume, e poi degli interventi di Philip Reitinger, Presidente e CEO di Global Cyber Alliance, di Vincent Strubel, Direttore generale dell'ANSSI e di Paul Lemesle, Responsabile Sicurezza dei sistemi informativi del gruppo Lactalis, presidente onorario delle Assises 2024.

L'appuntamento imperdibile degli attori della sicurezza digitale riunisce circa 3300 partecipanti e 180 partner, tra cui start-up, PMI, grandi gruppi industriali francesi, europei, nordamericani, del Medio Oriente e dell'Asia, alcuni dei quali intervengono nel Principato.

Con uno spazio dedicato tra i professionisti, Monaco Cyber Security Initiative permette all'Agenzia Monegasca di Sicurezza Digitale (AMSN) di riunire in Assemblea i leader che contribuiscono alla sicurezza digitale del luogo, specializzati nella consulenza, nel servizio e nell'accompagnamento delle entità governative, degli operatori di vitale importanza (OIV) e le aziende che devono integrare la sicurezza informatica nei loro progetti di transizione digitale.

Nel suo intervento, il Ministro di Stato ha precisato che: "In questo ambiente incerto, affermare che occorre «rafforzare la sicurezza dei sistemi d'informazione» equivarrebbe quasi a sfondare una porta aperta. Per Il numero eccessivo di incidenti registrati nell'anno trascorso richiede che le autorità pubbliche rammentino i loro obblighi ai dirigenti di imprese, servizi o istituzioni pubbliche che sono chiamati a manipolare dati personali, per alcune persone sensibili, pur proponendo loro soluzioni per accompagnarle".