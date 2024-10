Monaco continua le celebrazioni per i 75 anni di adesione all'Unesco con una mostra fotografica

L'ambasciatrice Marie BOISBOUVIER, Delegato permanente del Principato di Monaco presso l'UNESCO, ha proseguito le celebrazioni dei 75 anni dell'adesione del Principato di Monaco all'ente, lanciate nel febbraio 2024, con l'inaugurazione, il 3 ottobre scorso, presso la sede dell'UNESCO, della Mostra fotografica dei vincitori del concorso per il premio di fotografia ambientale della Fondazione Principe Alberto II.

Dopo aver messo in luce due dei pilastri delle missioni dell'UNESCO (Cultura e Educazione) all'inizio dell'anno attraverso vari eventi, è toccato alla Scienza essere al centro della scena con la mostra.

Come ha sottolineato l'Ambasciatrice nel suo discorso, il contributo del Principato di Monaco nel campo della scienza, in particolare in materia di oceanografia, si iscrive in una lunga tradizione, soprattutto grazie ai suoi Principi. In particolare il Principe Alberto I, al quale è intitolato anche un premio nell'ambito del programma MAB (l'Uomo e la Biosfera) dell'UNESCO.

Le fotografie presentate nella hall Ségur della Casa dell'UNESCO fino al 14 ottobre provengono dal 4o Premio di Fotografia Ambientale della Fondazione Principe Alberto II di Monaco. La Fondazione, come auspicato dal Sovrano, si impegna attivamente per proteggere e migliorare la salute planetaria e collabora con l'UNESCO in particolare nel quadro del Decennio degli oceani attuato dalla Commissione Oceanica Intergovernativa.

L'Ambasciatrice ha ricordato che questo concorso riflette l'ambizione del Principato di lavorare per un rapporto pacifico tra l'uomo e la natura, migliorando al contempo la comprensione degli impatti delle attività umane sugli ecosistemi del nostro pianeta. Ha anche sottolineato l'importanza dell'immagine e della fotografia, che possono suscitare reazioni e trasmettere emozioni, lasciando un'impronta più duratura sulle coscienze che numeri e rapporti.

Sono ben 11.000 le foto che sono state presentate alla giuria per questa quarta edizione del concorso, proposto da più di 2.600 fotografi provenienti da 134 paesi, che hanno gareggiato in 5 categorie: «Mondi marini», «Nel cuore della foresta», «Meraviglie polari», «Umanità contro natura» e «Attori del cambiamento, portatori di speranza».