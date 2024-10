Benza srl amplia la sua offerta: arriva il parquet per interni che affianca il decking per esterni

Benza srl, azienda leader nel settore dell'arredo esterno e del benessere, annuncia un importante ampliamento della sua gamma prodotti. Da oggi, l'azienda mette a disposizione dei suoi clienti una vasta selezione di parquet per interni, andando a completare l'offerta di decking per esterni e rispondendo così alle esigenze di chi desidera creare ambienti unici e personalizzati sia all'interno che all'esterno della propria casa.

Il decking, realizzato con materiali di alta qualità e resistente alle intemperie, è la soluzione ideale per rivestire terrazzi, giardini, piscine e creare spazi all'aperto eleganti e funzionali. Benza srl propone diverse tipologie di decking, in grado di soddisfare ogni gusto e necessità, dal classico legno naturale al moderno composito. Per chi preferisce un'alternativa al decking, il gres porcellanato da esterno è un'ottima scelta. Da Benza srl puoi scegliere il materiale che meglio si adatta al tuo stile e alle tue necessità.

Parallelamente, l'azienda ha ultimamente introdotto una linea di parquet per interni, caratterizzata da un'ampia scelta di essenze e finiture. Il parquet che trovate da Benza srl è sinonimo di qualità e stile, e rappresenta la scelta perfetta per chi desidera donare alla propria casa un tocco di calore e raffinatezza.

"Con questa novità, vogliamo offrire ai nostri clienti una soluzione completa per arredare e valorizzare ogni ambiente - afferma Marzia Di Muccio, responsabile del settore arredamento. Il decking e il parquet sono elementi fondamentali per creare spazi vivibili e accoglienti, e siamo certi che la nostra gamma saprà soddisfare anche i clienti più esigenti".

I vantaggi di scegliere Benza srl:

Ampia gamma di prodotti: Un'ampia scelta di decking e parquet per soddisfare ogni esigenza e gusto.

Alta qualità: Materiali selezionati e lavorazioni di precisione per garantire la massima durata e resistenza.

Design personalizzato: Possibilità di creare soluzioni su misura grazie alla consulenza di esperti.

Assistenza completa: Un team di professionisti a disposizione per seguire il cliente in ogni fase del progetto.

Contatta Benza srl per una consulenza gratuita e scopri il pavimento in legno perfetto per te!

Ti ricordiamo che Benza è a Sanremo in via Pascoli, 163 e in via Feraldi, 30!

Per ogni ulteriore informazione chiama al 0184 575246 o visita www.benzasrl.it e www.benzashop.it

Benza srl è un punto di riferimento nel settore dell'arredo esterno e del benessere. Grazie alla sua esperienza e alla continua ricerca di soluzioni innovative, l'azienda è in grado di offrire ai propri clienti prodotti di alta qualità e servizi personalizzati.