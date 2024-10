Cannes, personale di Florence Obrecht al Suquet des Artistes

Fino a domenica 16 febbraio 2025, il Suquet des Artistes di Cannes propone una mostra dedicata all'artista Florence Obrecht.

Intitolata Odyssée, la mostra invita il pubblico a esplorare l'affascinante universo dell'artista attraverso ritratti, installazioni e opere.

Ogni sua opera diventa una porta verso un mondo dove la magia dell'arte suscita contemplazione e meraviglia.