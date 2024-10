Nizza: domani, al Kiosque à musique, si simulano i grandi rischi

Inondazioni, terremoti, movimenti del suolo, incendi boschivi ed anche fenomeni atmosferici: il territorio della Métropole Nice Côte d’Azur è esposto a quasi tutti i grandi rischi.

È fondamentale che gli abitanti vengano sensibilizzati su questi rischi: per questa ragione la Città di Nizza e la Métropole realizzano studi e organizzano regolarmente conferenze, in collaborazione con l'Agenzia per la salute, la sicurezza ambientale e la gestione dei rischi, per sviluppare azioni concrete.



Domani, sabato 12 ottobre 2024, al Kiosque à musique del Jardin Albert Ier, viene organizzata una giornata di formazione e sensibilizzazione per fornire informazioni sulle giuste azioni da adottare in caso di crisi e sulla gestione del rischio.

Verranno proposte diverse attività, incluso un simulatore di terremoto, un simulatore di fumo in caso di incendio in appartamento, un seminario sullo tsunami ed un quiz sulla consapevolezza.