Monaco: iniziato l'allestimento delle illuminarie di Natale, ma per l'accensione bisognerà attendere il 30 novembre

"Sono davvero già le luminarie di Natale quelle che si vedono per le strade del Principato?": ogni anno in ottobre, lo stupore da parte della popolazione è sempre notevole. In realtà l'installazione delle decorazioni natalizie è un evento di grande portata, che richiede un lavoro minuzioso da parte degli elettricisti del Servizio Animazione della Città e quest'anno non fa eccezione.

87 decorazioni trasversali, 410 su candelabri e 25 scenografie devono essere posati per portare magia e meraviglia alla fine dell'anno, il che implica una pianificazione precoce in considerazione della portata del compito.

La settimana scorsa è iniziata l'installazione grazie alla buona collaborazione degli elettricisti del Service Animation della Città e delle società Leblanc Illuminations e Blachère Illuminations, che garantiscono che tutto sia pronto in tempo.

Come ogni anno, tutti i quartieri del Principato saranno illuminati, sia con motivi o scenografie che incorporano soffitti luminosi o decorazioni sul pavimento. In aggiunta, le illuminazioni di Natale potranno essere ammirate al Parco Princesse Antoinette dalle 16:00 fino alla chiusura del Parco alle 18:00.

Tuttavia, bisognerà aspettare la fine di novembre per scoprire le strade scintillanti e le piazze animate dal calore delle decorazioni natalizie: la cerimonia ufficiale di messa in luce della città è prevista per il 30 novembre, dalla Place du Palais Princier.