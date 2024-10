Nizza in corso la mostra “Aquela Mar – Questo mare” a Palais Lascaris

In occasione dell'anno 2025 dedicato al mare, nell'ambito dell'UNOC, il Palais Lascaris presenterà, dal 14 settembre al 3 novembre 2024, le opere di Maurice Maubert nel suo spazio espositivo al piano terra.



Maurice Maubert è di Nizza. È un figlio del Vieux Nice: il Mediterraneo occupa un posto speciale nel suo approccio artistico. In questa mostra, l'artista invita a riconnetterci con il nostro patrimonio comune che è il mare.

“Aquela Mar”, il titolo dato alla mostra, significa in nizzardo “Questo mare”.



La mostra è consiste in dipinti e installazioni con una raccolta di opere che evocano il mondo marittimo. Troviamo l'installazione Bar(ba)ca (tecnica mista) che ha presentato per la prima volta al 109.

Una storia visiva e audio, inclusi ritratti a inchiostro, testi e dipinti.

La prua di un immaginario mercantile, Santa Manza, il vascello arrugginito per tutti i viaggiatori “che non siano turisti”, è circondata da inchiostri su carta che rappresentano il rapporto con questo mare che porta a tutto il Sud.

Questo era anche il titolo di una mostra presentata alla Galerie de la Marine nel 2008 – 2009 sul tema “i viaggiatori non sono turisti”.

Questa parte della mostra è anche un omaggio al porto di Nizza e, per estensione, a tutti i porti del Mediterraneo ed è seguita da una serie di 12 accattivanti scene in volume, intitolate “Memoria e curiosità marittima”.

L'artista crea scene del Sud che gli sono care. Incorpora statuette che ricordano le figurine della Provenza e figurine ingenue africane.

Questa installazione è un invito, proposto a ciascun artista esposto al Palais Lascaris, a creare il proprio spazio delle curiosità, come le Camere delle Meraviglie del XVII secolo.

Questo tipo di spazio era presente in residenze come il Palais Lascaris. Gli oggetti conservati nelle riserve del museo sono stati scelti dall'artista.



Maurizio Maubert

Dopo aver seguito dei corsi all'Arts-Déco di Nizza per apprendere il fumetto e l'illustrazione, Maurice Maubert trascorre un anno a Parigi nel 1980 dove incontra diverse personalità della professione pur continuando a praticare il disegno.

Tornato a Nizza, realizza illustrazioni per vari libri, riviste e riviste regionali, in particolare La Ratapinhata di Janluc Sauvaigo.

Realizza anche disegni pubblicitari. Tra il 1987 e il 1997 ha viaggiato in molti paesi (Cina, Tibet, Nepal, India, Grecia, Turchia, Spagna, Cecoslovacchia) prima di rilevare l' Hangar Saint Roch.

Questo luogo di creazione alternativo a Nizza dagli anni '90 ha visto la nascita del gruppo Nux Vomica al quale ha partecipato attivamente fin dalla sua fondazione.

Realizza una serie di mostre personali a Nizza e nella regione che lo fanno conoscere nella comunità artistica.

Il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Nizza (Mamac) ha acquisito alcune sue opere: nel suo lavoro compaiono forme astratte e colorate, nate da pigmenti, terra, acrilico. Sperimenta varie tecniche ed espressioni: dipinti, collage, dripping, sculture, installazioni e realizza dipinti che irrompono nella realtà, creando uno spazio simbolico e immaginario.

Realizza anche sculture in argilla di piccole e medie dimensioni e sculture più grandi basate su rete, gesso e cemento. Questi gli permettono di mettere in scena grandi installazioni dove riscopre la spontaneità e la poesia dell'infanzia. Palais Lascaris si trova nel Vieux Nice in Rue Droite 15.