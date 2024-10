“Nizza, la mia città, il mio quartiere”, mostra a Villa Massena

Villa Masséna ospita la mostra "Nice, ma ville, mon quartier", un'immersione nel cuore della storia urbana di Nizza e della memoria collettiva dei suoi abitanti.



La mostra, che è un invito a riscoprire la città attraverso i suoi quartieri, mette in luce la sua evoluzione e le sue diversità.



Fino al 2 marzo 2025, sarà possibile ammirare gli archivi visivi della Métropole Nice Côte d’Azur, nonché fotografie e opere di artisti nizzardi di fama come Costa, Fricero, Mossa, Giletta, ma anche Eric Garence, Noël Dolla, Stéphane Bolongaro, Djiango, Stéphane Cipre e Moya.







Tableau- La gare du PLM (Nice centre SNCF) en 1919. Alexis Mossa. Aquarelle. Musée Masséna

I sei territori di Nizza e i suoi 38 quartieri sono presentati in un'inedita prospettiva, ricostruendo l'incredibile trasformazione della città tra il 1858 e oggi.



Vengono illustrati momenti storici importanti, come l'arrivo degli inglesi nel XVIII secolo, l'esposizione internazionale o ancora l'introduzione dell'elettricità.



Il percorso permette anche di scoprire le ricchezze del patrimonio architettonico di Nizza, la storia della villeggiatura nella capitale della Costa Azzurra che ha portato all'iscrizione di Nizza dall'UNESCO nella lista del Patrimonio mondiale come città di villeggiatura invernale, e lo sviluppo delle infrastrutture e produzione del vino e la coltivazione dei garofani.



Villa Masséna

Emblematica delle ville di villeggiatura invernale della Riviera, Villa Masséna, gioiello architettonico della Promenade des Anglais, nel cuore del perimetro iscritto nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, propone un programma di esposizioni, di conferenze e dibattiti che raccontano la storia del territorio nizzardo attraverso le sue collezioni dal XIX secolo ai giorni nostri passando per la Belle Époque.



E’ incastonata tra Rue de France e la Promenade des Anglais.