Il brunch è tornato all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo e al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Ora che la stagione autunnale è iniziata, cosa c'è di più piacevole che godersi un delizioso brunch, sorseggiando un bicchiere di champagne? In ottobre, i brunch dell'Hotel Hermitage Monte-Carlo e del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sono tornati ogni domenica per deliziosi momenti all'insegna della golosità e della convivialità, degne del Grand Art de Vivre by Monte-Carlo!



Un brunch alla parigina al Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alléno, all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo



È nell'atmosfera accogliente e intima del ristorante Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alléno, nel cuore del superbo Hotel Hermitage Monte-Carlo, che siete invitati a fare il brunch dal 20 ottobre 2024. Che ci si sieda all'iconico bancone, firma dello chef plurisegonale, o attorno a un grazioso tavolo, la promessa rimane la stessa: piatti dai colori azzurri, ideati dallo chef Yannick Alléno, che delizieranno tutti i buongustai.



Questo brunch sul piatto, in stile parigino, è composto da ricette inedite, come le uova alla coque con ricci di mare e caviale della Maison Prunier, o l'originale Good witch, composta da maccheroni glassati con scamorza affumicata e prosciutto italiano. Non dimenticheremo le succulente note dolci, come la Brioche gourmande caramellata alle nocciole del Piemonte, con il suo gelato alla vaniglia e coulis, o la delicata Insalata di mango allo zafferano, che si accompagna volentieri a tè e altre bevande calde confortanti. Per completare questo delizioso momento fuori dal tempo, succhi di frutta freschi e bicchiere di champagne, appositamente scelti dal sommelier del luogo, saranno anche proposti, permettendo a tutti di scoprire (o riscoprire) la cucina elegante e generosa dello chef Yannick Alléno.

Le bocche più piccole non saranno da meno, con un menu dedicato ai bambini. In via eccezionale, la Kids Room dell'Hotel Hermitage Monte-Carlo, con la sua vasta gamma di giochi, laboratori e attività, sarà aperta ogni domenica di brunch, lasciando il piacere ai genitori di fare un brunch in tutta serenità.



Uno Champagne Brunch Party presso l'Espace Calypso del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort



Con la sua posizione idilliaca, il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort è un luogo ideale per fare brunch la domenica, in famiglia o tra amici. Situate sotto il segno della famosa e storica casa di champagne Taittinger, le «Champagne Brunch Party», tornate nell'accogliente Espace Calypso dal 6 ottobre scorso, propongono ogni domenica una magnifica selezione di sapori dolci e salati. Rinnovati ogni settimana, i numerosi stand si contendono originalità e delizie. La parola d'ordine? «Condividere.»



Per i desideri di freschezza, si opterà volentieri per il banco di scorze e la sua gustosa selezione di frutti di mare, oppure per il bar a insalate, dove si fa comporre il proprio piatto su misura con ingredienti freschi. Da non perdere anche il live cooking, dove, per esempio, bei pezzi di carne e pesce vengono preparati sotto gli occhi dei bruncheurs, offrendo un vero spettacolo per i sensi.



I dessert non sono da meno, con una superba selezione di prelibatezze da condividere, come la Panna cotta piccante al fico, il delizioso Pain Perdu, l'esotico Monacoco o l'impressionante Île flottante alla vaniglia, tutti sapientemente elaborati da Floriane, Chef pasticciere del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Senza dimenticare le diverse torte di frutta, che delizieranno il palato dei golosi!

Per accompagnare questo delizioso momento, un trio musicale acustico suonerà dei successi internazionali, passeggiando tra i tavoli. Violoncello, chitarra, voce, violino... I gruppi e gli strumenti si succedono nel corso delle settimane, in un'atmosfera conviviale!

Fedele allo spirito Kids friendly del gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, il «Champagne Brunch Party» propone anche un Kids Buffet con piatti deliziosi pensati appositamente per i bambini. Un momento di pura golosità per grandi e piccini!

Informazioni pratiche:

Brunch Pavyllon Monte-Carlo, ristorante di Yannick Alléno, ogni domenica, dal 20 ottobre 2024 dalle 11.30 alle 15.00. Prezzo 145 euro a persona (succo di frutta fresco, bicchiere di champagne e bevande calde). Menù per bambini: 60 euro (da 6 a 12 anni). Gratis per i minori di 6 anni. Brunch servito a tavola

Informazioni e prenotazioni al +377 98 06 98 98/ Brunch Pavyllon Yannick Alleno | Monte-Carlo Société des Bains de Mer (montecarlosbm.com)

Champagne Brunch Party del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort allo Spazio Calypso. Ogni domenica, da ottobre 2024 a 1o giugno 2025, dalle 12.30 alle 15.00. Prezzo 135 euro a persona (Champagne Taittinger Cuvée Prestige servito a discrezione). Animazione: trio musicale in strolling.

Informazioni e prenotazioni al +377 98 06 03 60/ Champagne Brunch Party nello spazio Calypso, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort | Monte-Carlo Société des Bains de Mer (montecarlosbm.com)