Antibes, il Conservatorio ha presentato la stagione 2024/2025

Si conosce il programma della Stagione Musicale 2024/2025 del Conservatoire di Antibes.



I tre maggiori eventi musicali saranno: Carte Blanche jeunes talents, Les Professeurs en Scène e- Classic'Antibes.



Il programma completo é inserito al fondo dell’articolo.





Inaugurato nel 1980, il conservatorio è un istituto culturale della città di Antibes Juan les Pins specializzato nell'insegnamento di due ambiti delle arti dello spettacolo: la musica e l'arte drammatica.



Accoglie studenti musicisti e attori, dal livello principiante alla formazione di amatori di buon livello e futuri giovani professionisti.



Con un edificio dedicato e perfettamente adattato, offre la possibilità di apprendere in un ambiente ideale.



Impegnato a sviluppare performance sceniche forti per studenti e insegnanti, il conservatorio è l'iniziatore di numerosi eventi.



Ogni anno più di 100 rappresentazioni (audizioni, concerti, spettacoli) mettono in risalto il lavoro e il talento di ciascuno, creando ulteriore motivazione all'apprendimento.



Il conservatorio partecipa tutto l'anno alle attività di sensibilizzazione e sviluppo del pubblico, prendendo parte attiva alla vita culturale della regione.



A tal fine assicura la diffusione delle produzioni legate alle proprie attività didattiche e intrattiene rapporti privilegiati con numerosi partner locali.



Alcune cifre

1061 studenti di tutte le età

51 insegnanti qualificati che coprono tutte le discipline

16 funzionari amministrativi e tecnici

Più di 300 strumenti a disposizione degli studenti

43 aule di cui 9 studi, un laboratorio teatrale e 2 sale per grandi ensemble

1 auditorium da 300 posti concepito come uno strumento musicale realizzato interamente in frassino e rovere

Quasi 120 eventi tra concerti e audizioni durante tutto l'anno