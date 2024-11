Dolcetto o scherzetto? Dalla parte della gente (Foto)

Questa volta Silvia Assin ci accompagna nel Vieux Nice, nel pomeriggio di ieri, giovedì 31 ottobre 2024, quando si rinnova la caccia ai dolci da parte dei bambini.



Mascherati o meno, più baldanzosi che mai, femminucce e maschietti si lasciano andare al rito del “Dolcetto o scherzetto?”.



Voglia di divertirsi, di spaventare gli adulti per sentirsi grandi, alla ricerca di emozioni che ricorderanno negli anni a venire.





Halloween non è solo botti, scherzi anche pesanti, ma soprattutto la spensieratezza dei bambini, con i visi pitturati, che vagano nella città, entrano nei negozi, offrono i propri sacchetti alla buona volontà ed alla disponibilità di chi incontrano.



Le foto “dalla parte della gente” raccontano di bimbi che trascorrono un pomeriggio diverso: e fanno tornare alla mente Carducci:

“Diman tristezza e noia

Recheran l’ore, ed al travaglio usato

Ciascuno in suo pensier farà ritorno”.



Perché Halloween di allegria ne sa trasmettere poca, per quella occorre aspettare Natale e il Carnevale…per ora accontentiamoci di “Dolcetto o scherzetto?”.