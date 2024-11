Cannes, trenta nuove stazioni di ricarica per auto elettrice nel Pôle métropolitain entro il 2024

La decarbonizzazione dei mezzi di trasporto è una componente importante della strategia attuata dal Pôle métropolitain Cap Azur per accelerare la transizione ecologica.



Questa determinazione si riflette in particolare nello sviluppo delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici attraverso la rete WiiiZ (oggi sono 298 in totale su tutto il comprensorio di Cap Azur e nell'Est-Var, di cui 73 specificamente nel territorio dell'agglomerato urbano di Cannes Lérins).



Entro la fine dell'anno verranno aggiunti altri 30 terminali: David Lisnard, presidente del Polo metropolitano, ha presentato il progetto di sviluppo a lungo termine con l'obiettivo di aumentare il numero di stazioni di ricarica del 30% entro il 2025.



Nel corso della presentazione del progetto sono emersi:

Un aumento del 160% degli abbonamenti alla rete WiiZ che permette di ricaricare il proprio veicolo elettrico con già 5.223 abbonati a settembre 2024;

Un aumento del 36% nell'utilizzo dei terminali, ovvero 15.090 ricariche al mese nel 2024;

88 terminali installati nel 2024 (+6%) di cui 30 nuovi terminali entro fine anno (58 già installati);

Il successo dell'applicazione “Mobility Companion” che fornisce informazioni su orari e percorsi degli autobus, piste ciclabili e carpooling disponibili nell'area metropolitana (1.527 collegamenti al giorno nel 2024);

Un aumento del 76% degli utenti sull'applicazione di car pooling BlaBlaCar Daily (ex Klaxit dal passaggio all'euro nel giugno 2024, ovvero 69.096 registrati nel 2024);

Un aumento del 57% dei viaggi in carpooling dalla fusione Klaxit/BlaBlaCar Daily nel giugno 2024, ovvero 661.440 chilometri percorsi in media al mese.

Questi risultati molto positivi saranno amplificati grazie alle diverse prospettive di sviluppo dei trasporti a zero emissioni di carbonio.



Tra questi, la presentazione al Consiglio Metropolitano del Piano Generale delle Infrastrutture di Ricarica dei Veicoli Elettrici (IRVE) che prevede un aumento del 30% dei terminali in tutta l’area metropolitana di Cap Azur entro il 2025.







Infine, questa strategia globale a favore di modi di trasporto alternativi all'automobile è supportata dai risultati dell'indagine CEREMA realizzata tra settembre 2022 e maggio 2023.



Riguarda l'evoluzione delle pratiche degli abitanti della Costa Azzurra, Est-Var e Monaco rispetto al 2009.



Ad esempio, nella zona di Cannes, emerge in particolare che l'uso dell'auto è diminuito di 6 punti (49% degli spostamenti nella zona di Cannes), che gli spostamenti a piedi aumentano di 5 punti (38% degli spostamenti nell'area di Cannes) e che l'uso degli autobus aumenta di 3 punti (7% degli spostamenti nell'area di Cannes).



Inoltre, l'83% degli spostamenti viene effettuato all'interno del territorio, il che fa dell'agglomerato di Cannes Lérins l'area abitativa più indipendente del dipartimento delle Alpi Marittime: questo significa che gli utenti non devono lasciare il territorio per lavorare, fare acquisti, studiare e divertirsi.