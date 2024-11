Nizza, Festival OVNi: uno spettacolo totale e coinvolgente. Dalla parte della gente (Foto)

Alla confluenza del mondo artistico e alberghiero, il Festival OVNi di Nizza (Objectif Vidéo Nice), attualmente in corso, è stato concepito come una piattaforma innovativa e originale per promuovere la videoarte internazionale.



Ovni non indica solo oggetti non identificati nello spazio, è anche il nome (OVNi) del festival dell’immagine video d'arte che ha scelto Nizza come schermo.

Da dieci anni proietta a Nizza e dintorni, in spazi insoliti, filmati video da tutto il mondo.

Dai più tradizionali ai più tecnologici. Sempre innovativi però.

Per la serata inaugurale ieri, giovedì 14 novembre 2024, ha presentato al Museo Chéret (Museo di Belle Arti) una performance di danza contemporanea in dialogo con proiezioni video sui muri e sul soffitto del museo in grande restauro.



Uno spettacolo totale e coinvolgente che è riuscito ad allargare magicamente i muri del museo per farci navigare in uno spazio senza confini, con danza, suono live e immagini in movimento.





Abbiamo partecipato battendo il ritmo, salendo le scale con strane babbucce verdi per inseguire la danza, sdraiati su cuscini per guardare il cielo aperto del museo.

Abbiamo anche visto degli Ovni, sì suggestione collettiva!

La compagnia di danza “La Compagnie Umaine” per un ora ci ha preso in giro e ci ha allargato gli orizzonti.

Per chi vuole partecipare ad una visita guidata del museo in italiano, la dinamica équipe del museo ne ha programmata una per domani, sabato 16 novembre 2024 alle ore 15.