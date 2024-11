Saint Paul de Vence: torna il Festival della Montagna

L’undicesima edizione del Festival della Montagna si svolgerà a Saint Paul de Vence da venerdì 22 novembre, fino a domenica 24 novembre 2024.

L’iniziativa è nata nel 2012 da un gruppo di appassionati di montagna con l’obiettivo di far conoscere le attività in quota attraverso momenti ed esperienze indimenticabili: film d'avventura, incontri con i migliori atleti, attività inaspettate.



Gli avvenimenti sono organizzati dall’associazione Festi’sports de Montagne in partenariato con la Municipalité de Saint-Paul de Vence.







Tre giorni per “sfidare l'impossibile” anche in luoghi ostili e imprevedibili, tre giorni di racconti con esperti.

L’evento è dedicato all'esplorazione delle attività in montagna e alla preparazione di un futuro viaggio.

Specialisti nelle loro discipline, atleti esperti condividono le loro passioni attraverso la sperimentazione e la proiezione di immagini delle loro ultime spedizioni.

Avventure spesso estreme le cui motivazioni, preparazione e gestione del rischio suscitano domande e interesse.