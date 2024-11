Dimmi dove vivi e una carta interattiva ti dice con chi stai…

L’idea é quella di informare facendo anche sorridere, anche perché di scientifico c’è assai poco .

Una carta interattiva è stata postata sul web e suddivide i quartieri, i rioni, a volte anche piccoli spazi delle città della Costa Azzurra a seconda di come sono abitati.

Così si scoprono quartieri per ricchi, per persone alternative e un poco naif, per studenti e per “normali”.

Si scoprono le aree predilette da prostitute e clienti, quelle dove persino le statue se la tirano (è il caso di place Massena dove l’Apollon viene definito giovane nudo pretenzioso).

Vi è poco di scientifico, certo, ognuno può divertirsi ad integrare la carta che è di libero accesso, ma che dà in ogni caso un’idea della località ove viviamo o nella quale amiamo soggiornare.

I suoi segreti, i suoi luoghi di ritrovo, le sue aree ricche di negozi scintillanti (per lo più per ricchi), quelle dove vivono persone alternative, dai vegani agli amanti della musica jazz e quelle dove si possono ammirare dei nudisti intenti a prendere il sole sul balcone di casa.