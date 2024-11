Dopo il successo del primo Happy Hour Musical, non perdetevi il secondo programma omaggio a Shostakovich martedì 26 novembre alle 18.30 all'Auditorium Rainier III, con in programma il Septuor «Metamorphosen» di Richard Strauss e un arrangiamento per tromba, quintetto per archi e pianoforte del Concerto per pianoforte n° 1 di Shostakovitch.

