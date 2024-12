La Compagnia BIT porta in scena “La Ballerina e il soldatino di stagno” tra danza e teatro

Una straordinaria fiaba di giocattoli incantati, prodotta e portata in scena dalla Compagnia BIT racconta una grande storia d’amore a lieto fine nell’ambito della stagione “Il Cuore del Teatro” a cura di Compagnia BIT sostenuta dal bando ‘Circoscrizioni, che spettacolo… dal vivo! 2024’

Nell’ambito della rassegna “Il Cuore del Teatro” a cura di Compagnia BIT sostenuta dal bando ‘Circoscrizioni, che spettacolo… dal vivo! 2024’ domenica 8 dicembre alle 11 e alle 16 presso il Teatro di Casa BIT (Via San Donato 92 a Torino) va in scena Las Ballerina e il soldatino di stagno, una straordinaria fiaba di giocattoli incantati, prodotta e portata in scena dalla Compagnia BIT.



In un negozio di giochi di inizio del secolo scorso un soldatino e una ballerina prendono vita. Il loro amore è acceso dalla scintilla della danza: il piccolo militare viene sopraffatto e contagiato dalla bellezza dell’arte e la ballerina lo trasporta nel suo mondo fatto di musica e libertà.

Come in tutte le grandi storie d’amore, però, sopraggiunge un impedimento e i due giocattoli dovranno penare non poco per arrivare al lieto fine che meritano.

Testimone invisibile di questa storia è Linda, la moglie tuttofare del giocattolaio: sarta, falegname, riparatrice di giochi e, naturalmente, grande narratrice di storie.



La Ballerina e Il Soldatino di stagno è una rivisitazione della classica, fiaba di Andersen incorniciata da una suggestiva scenografia in cui alla fine l’arte e la bellezza trionfano sulla guerra e l’invidia. Le musiche sono tratte da grandi opere classiche di danza, poiché uno degli obbiettivi di questa messa in scena è di avvicinare, attraverso l’immedesimazione, il giovane pubblico a quest’arte e incrinare un poco la patina di stereotipi che la circonda.

Ingresso Intero € 8,00; ridotto (under 35) € 7,00. Prenotazioni al numero 328/4640092 (anche whattsapp) o scrivendo a ilcuoredelteatro@gmail.com .



Domenica 8 dicembre 2024 ore 11:00 e ore 16:00

La ballerina e il soldatino di stagno

Una straordinaria fiaba di giocattoli incantati

Compagnia BIT

Teatro Casa Bit, Via San Donato 92, Torino

Testi e Regia Francesco Varano

Coreografie Melina Pellicano

Scenografia Eleonora Rasetto

Costumi Marco Caudera

Con Marco Caudera, Manuela Celestino, Andrea Carlotta Pelaia

Direzione di produzione Chiara Marro