Mougins, “Oltre le apparenze”, una mostra di Bayeté Ross Smith al Centre de la Photographie (Foto)

Il Centre de la photographie di Mougins presenta la mostra “Oltre le apparenze: Bayeté Ross Smith” che può essere visitate, fino al 9 febbraio 2025, al Centre de la Photographie.

Bayeté Ross Smith è un artista multidisciplinare, fotografo, giornalista visivo e regista, che lavora all'intersezione tra fotografia, film e video, giornalismo visivo, oggetti 3D e nuovi media.

La sua pratica artistica spinge le persone a mettere in discussione i loro pre-acquisiti, i loro pre-concepiti, invitandoli esaminare le prospettive culturali e i pregiudizi

che influenzano la loro percezione delle storie, e per estensione, il concetto stesso di verità.

Basandosi sulle nozioni di identità e comunità, Bayeté Ross Smith studia e decostruisce le idee di bellezza, valore e reciprocità.

Il Centro della fotografia di Mougins gli dedica la sua prima esposizione monografica in Europa.

Il suo lavoro è stato esposto al Lincoln Center (New York), allo Sheffield DocFest e al Film Festival.

I suoi progetti collaborativi sono stati presentati al Sundance Film Festival nel 2008 e nel 2012e le sue opere fanno parte delle collezioni dello Smithsonian Institution a Washington DC, dell’Oakland Museum of California, del Birmingham Museum of Art, dello Schomburg Center for Research in Black Culture e del Brooklyn Museum (New York).

Ha realizzato anche progetti di arte pubblica.Il Centre de la photographie de Mougins si trova in Rue de l’Église 43. L’ingresso é gratuito la prima domenica di ogni mese.