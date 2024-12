Ben 1.457 kg. E’ quanto ha fatto segnato la bilancia della rassegna carruccese per lo splendido esemplare che l’allevamento di Andrea Migliore da Caraglio ha presentato questa mattina al concorso legato alla "Fiera Internazionale del Bue Grasso", la cui premiazione è in corso in questo momento nel comune del Monregalese.

L’allevamento caragliese si è così assicurato il "Premio speciale per il Bue più pesante".