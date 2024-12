La seconda edizione del Villaggio dello sport si svolgerà dal 20 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 sulla darsena sud di Port Hercule, in parallelo con il Villaggio di Natale.

Il grande spazio offrirà attività ludiche e sportive per tutta la famiglia, in particolare 3 percorsi a ostacoli ispirati al gioco televisivo «Ninja Warrior», un percorso di arrampicata, una struttura per l'arrampicata e una teleferica lunga 180 metri.

Per tutte e informazioni inquadrare il QR Code qui sotto: