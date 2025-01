Haut de Cagnes: una giornata dedicata all’arte in festa

A Cagnes sur Mer è stato creato un evento mensile “forte”, con l'obiettivo di mettere in evidenza gli artisti e «Far rinascere la piccola Montmartre di un tempo».



La festa illumina i vicoli del vecchio borgo di Cagnes-sur-Mer ed offre uno spettacolo artistico accattivante.



Ogni prima domenica del mese, la città di Cagnes-sur-Mer offre una programmazione ricca di musica, animazioni e scoperte artistiche ed attira appassionati d'arte e famiglie in cerca di intrattenimento culturale.



In programma, domenica 5 gennaio 2025, incontri unici e laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia.





Mostre

«Itinérances» de DomiH - Château-musée Grimaldi

Hommage à Jacques Renoir – Château-musée Grimaldi

«Faune & Flore – Métaphores» - Musée du Bijou contemporain

«L’Écorcée» Léa Doussière - M.D.A.C Maison des artistes de Cagnes

«Conversations entre créatures» Nicole Demichelis - M.D.A.C Maison des artistes de Cagnes

«Les expos du château s’affichent» - Château-musée Grimaldi.

«Réalise ta couronne» - Maison Commune

«Fleurissement et arbres remarquables de Cagnes» - Mairie Annexe



Concerto

Ore 15,30 - Les Dimanches musicaux du Haut-de-Cagnes - DUO LYRA Manon Opavska (harpe) et Tony Coullet (mandoline) - Eglise Saint-Pierre du Haut-de-Cagnes



Visite culturali guidate

Le Haut-de-Cagnes à l’heure des fêtes -Rendez-vous au pied du Château

Eglise Saint-Pierre

Chapelle Notre-Dame de Protection

In famiglia

Ore 11h-12h30 & 13h30-15h30 : Réalise ta couronne - Atelier créatif - Maison Commune

Ore 15h-17h : pétrir la terre et lui donner forme - La Crypte

Per questa nuova edizione, tanti gli artisti da incontrare in luoghi diversi

ATELIER Mattéoda – Jacqueline Mattéoda, artiste

ATELIER BORNETTO - Virginie Bornetto, Peintre en décors

ATELIER ESTY – Esty Grossman, Orfèvre – Invitée : Fabienne Roz, Sculptures de lumières

L’ŒUVRE AU NOIR – Atelier de Gravure

L’AMUSEE – Slava Rogin, Linograveur

ATELIER IWAHANA – Yuka Iwahana, restauratrice d’art

LA CRYPTE – Alice Magnin, Bijoutière Joaillière – Silvina Carbone, Céramiste

GALERIE TRESOR – Julie Genet, Peintre

ESPACE SILVY – Gen, peintre

LE LAVOIR – Véronique Pépin, plasticienne, parurière florale - Myriam Theveniaud, brodeuse d’art

ATELIER SANDY H – Sandra Haller, Peintre

ATELIER D’OLIR – Oli Romanelli - photographe

Al fondo dell’articolo il programma completo.