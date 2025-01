Nizza. Le fotografie di Benoît Barbagli Vautier alla Galleria del Museo della Fotografia (Foto)

La Galleria del Museo della Fotografia Charles Nègre presenta, fino al 6 aprile 2025, una mostra dell'artista Benoît Barbagli Vautier.

“Numera Natura” esplora, attraverso 24 opere, la tensione tra due mondi: la natura, fonte di vita e il digitale, spazio di virtualizzazione e riconfigurazione.



La mostra si compone di 19 fotografie, 3 sculture e 2 installazioni che costituiscono l’interrogativo sulla parte di umano che esiste nell'immagine digitale, filtrata dagli algoritmi e dai pixel.

Oceanide - I - Marée haute, 2024

I visitatori diventano attori dell'opera interattiva chiamata «Grand B-NOÎD» elaborando le proprie creazioni che troveranno posto nella Galleria del Museo.



Galleria del museo della fotografia Charles Nègre

Situata dal 2016 nel cuore della Vecchia Nizza in un antico edificio industriale, il Museo della Fotografia Charles Nègre propone tutto l'anno mostre temporanee monografiche o collettive dei più grandi nomi della fotografia.

La galleria del museo è dedicata alla creazione fotografica regionale.



Charon Collectif, 2021



Benoît Barbagli Vautier

Di lui ha scritto Pulcherie Galmer: il laboratorio di Benoît Barbagli è vasto. Oceano, fiume e montagna sono i suoi spazi performativi. Lì emerge l’arte, un’emergenza vitale all’interno del collettivo. Le sue proposte plurali e multimediali emergono in gesti itineranti. L'arte si muove nella natura.

Nei suoi espedienti peripatetici il percorso ha un senso, la nudità è candida e l'opera si manifesta in apparizioni improvvise.

Le configurazioni sono molteplici, i rituali vari e, spesso, il viaggio che porta all'esperienza artistica è fatto con artisti visivi. La sua fotocamera è descritta come “volante”. Passa di mano in mano e la firma è spesso condivisa o collettiva.

Benoît Barbagli esplora i confini. Attinge al substrato della creazione alla ricerca delle sue germinazioni derivanti dal nutrimento condiviso.

La Montagna crea tanto quanto il mare, come amico artista, per la sua presenza, per il suo movimento, per il principio di vita, intrinsecamente casuale, che la muove.

L'arte cattura attimi del Vivere che si manifesta sempre dove meno ce lo aspettiamo, in sequenze incredibili che a volte facciamo fatica a cogliere nel loro dispiegarsi. Con umorismo, leggerezza, forza e delicatezza, Barbagli ci invita a catturare gli attimi e ci incoraggia a considerarli nella loro effimera bellezza. Un inno alla Vitalità.La Galerie del Musée de la Photographie Charles Nègre si trova nel Vieux Nice in Place Gautier 1.